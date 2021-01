Agen : Le staff complété par David Ortiz

[ Communiqué de Presse ]

Le SUA LG est très heureux d’officialiser la signature de David ORTIZ, Entraineur des Avants de l’équipe professionnelle.



Miquel va apporter son expérience

Le staff d’Agen est à nouveau au complet. Privé d’un entraîneur des avants après le départ de Djalil Narjissi, qui a assuré ne pas pouvoir concilier son implication au SUA et son activité professionnelle comme pompier, le club du Lot-et-Garonne a confirmé ce dimanche l’arrivée aux côtés de Régis Sonnes de David Ortiz. Ce dernier a été pendant dix ans le directeur du centre de formation de l’Union Bordeaux-Bègles, club au sein duquel il a pu croiser Régis Sonnes, nommé manager du SUA à la suite du départ de Christophe Laussucq et Rémi Vaquin. David Ortiz doit prendre ses fonctions d’entraîneur des avants à compter ce de lundi.Une officialisation qui éteint de fait la piste menant à Pierre-Philippe Lafond, qui faisait partie du staff de Montpellier jusqu’en novembre dernier. Le SUA a également confirmé un autre ajout à son staff concernant le jeu au pied. Demi d’ouverture du club agenais pendant sept saisons, Jérôme Miquel rejoint le staff avec une mission auprès des buteurs du club du Lot-et-Garonne. Dans un communiqué, le SUA précise que l’ancien numéro 10 « apportera toute son expérience et son regard sur le jeu au pied, comme il le fait et continuera de le faire avec les équipes de jeunes du club ». Dernier du Top 14 avec quatorze défaites en autant de journées, Agen prépare déjà une saison prochaine qui s’annonce en Pro D2.