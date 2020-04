Agen : Le Japon a convaincu Tom Murday

Top 14 : le capitaine du SU Agen Tom Murday en route pour le Japonhttps://t.co/QlawYjdCjr pic.twitter.com/6oV3RrqGgK

Agen devra composer sans son capitaine la saison prochaine. Selon une information du quotidien local Le Petit Bleu confirmée par le président du SUA Jean-François Fonteneau dans les colonnes du quotidien Sud Ouest ce dimanche, Tom Murday va mettre un terme à son passage sous le maillot du club du Lot-et-Garonne prendre fin après cinq saisons. Le natif de Mossman, qui n’a jamais porté le maillot des Wallabies, a décidé de donner une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant dès la saison prochaine la Top League, le championnat du Japon, dont une des équipes lui a fait une proposition financière difficile à refuser.Ce départ annoncé de Tom Murday ne va rien rapporter au SU Agen. En effet, le président du club agenais Jean-François Fonteneau a confirmé que l’ancien joueur des Queensland Reds va être libéré de son contrat sans compensation financière. « Tom a reçu récemment une très belle offre d’une franchise japonaise. Ils lui proposent trois ans et un contrat beaucoup plus intéressant que chez nous, a déclaré le dirigeant du SUA dans les colonnes du quotidien Sud Ouest. Ce n’est pas encore fait mais, si ça se confirme, je me suis engagé à le libérer gratuitement, même si ça ne nous arrange pas... » Alors que l’arrêt des compétitions et l’incertitude quant à la date de reprise mettent les clubs dans une situation financière difficile, la décision des dirigeants du SUA sont un geste fort envers un joueur qui a tout donné durant cinq saisons.