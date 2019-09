Agen-Farré : "Fier de mon équipe"

Agen a fini le premier bloc de la saison avec une deuxième victoire en quatre matches, et quelle victoire ! C'est un match qui peut de servir de référence que le SUA a réussi contre Montpellier sur sa pelouse d'Armandie dimanche (29-10). Dominateur dans tous les secteurs de jeu face à un MHR dépassé du début à la fin, les hommes de Christophe Laussucq ont régalé leur public venu en nombre. Vincent Farré ne cachait pas sa joie après la rencontre.

"On a à cœur de travailler les uns pour les autres, on n'est pas la meilleure équipe du championnat donc on se raccroche à ce qu'on peut", a reconnu le 3e ligne sur Canal+. "On est tous amis, il y a eu une bonne intégration des nouveaux joueurs, on prend du plaisir. Je suis très fier de mon équipe, on part en vacances l'esprit tranquille." Agen se déplacera à Castres dans deux semaines alors que le MHR accueillera l'UBB, co-leader après quatre journées. L'ambiance ne sera pas la même dans l'équipe dirigée par Xavier Garbajosa après un tel néant. Les en-avants ont été légion, les ballons perdus en touche, les mêlées contestées, les duels perdus, il n'y avait rien à ressortir d'un tel match comme le confirme Kelian Galletier. L'essai d'Yvan Reilhac ne sera qu'un trompe-l'œil.

"Rien à redire aujourd'hui, on n'a pas existé du début à la fin. On a essayé par moments mais il y a eu trop d'erreurs pour faire quelque chose ici. Il faut respecter les bases, si on ne fait que reculer en défense ou en attaque, c'est impossible d'imaginer une victoire. Il faut mettre les choses dans l'ordre pour réussir", a commenté le 3e ligne héraultais.