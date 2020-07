v

Gasquet pour confirmer, Paire pour se relancer



TENNIS / UTS (8eme journée)

Dimanche 5 juillet 2020

Dans le premier match de ce dimanche, Elliot Benchetrit tentera de maintenir un petit espoir de qualification pour les demi-finales de l'Ultimate Tennis Showdown en défiant Dustin Brown, qu'il n'a pour le moment jamais affronté sur le circuit.Avec quatre matchs au compteur, contre sept normalement, le Français doit désormais réaliser un sans-faute pour espérer se hisser dans le dernier carré, alors que l'Allemand est d'ores et déjà éliminé et arrivera sans pression sur le court à Sophia Antipolis. Après sa victoire contre Paire samedi, Benchetrit cherchera à confirmer ce dimanche et ainsi enchaîner un second succès de suite.Ensuite, c'est Stéfanos Tsitsipas, le premier joueur qualifié pour le Final Four, qui est attendu à la Mouratoglou Tennis Academy.Avec un bilan de deux victoires pour trois défaites, « The Tornado » n'a plus son destin en main et devra réaliser deux énormes performances pour battre le Grec et Berrettini, le week-end prochain, et ainsi peut-être atteindre le top 4, en espérant également des revers de ses concurrents directs. Face au favori pour le titre, le Français va devoir montrer un visage plus conquérant que ce qu'il a proposé ce samedi face à Goffin.Fin de série en vue. En effet, alors que Matteo Berrettini et Alexei Popyrin restent sur deux revers de suite, un des deux intéressés va renouer avec le succès ce dimanche à l'UTS et pourrait en profiter pour prendre une option sur la qualification. Auteur d'un bon début de tournoi, « The Hammer » a depuis dû céder face à plus fort, à savoir Thiem (1-3) et Tsitsipas (2-3).Face à lui, « The Sniper » tentera de faire tomber un premier gros nom à Sophia Antipolis, avant un dernier duel contre Brown le week-en prochain.Pour débuter la session de nuit, place à un duel de vétérans. Avec d'un côté, un Richard Gasquet (34 ans) proche du Final Four, et de l'autre, Feliciano Lopez (38 ans) qui peut logiquement rêver d'y participer, cette rencontre ne devrait pas manquer d'intérêt sur le court. En grande forme, « The Virtuoso » est actuellement second derrière Tsitsipas et affiche un beau bilan de cinq victoires pour deux défaites.Dans un format qui lui convient bien, l'Espagnol tentera pour sa part de rattraper son gros raté de ce samedi contre Brown (1-3) pour rester à portée du top 4.Enfin, la rencontre entre Benoit Paire, déjà éliminé, et David Goffin, actuellement 4eme, conclura cette 8eme et avant-dernière journée de la première édition de l'Ultimate Tennis Showdown.En face, « The Wall » monte en puissance. Après deux revers pour commencer, le Belge s'est bien repris, malgré un raté contre Dominic Thiem sans conséquences. Comme Gasquet et Berrettini avant lui, Goffin pourrait valider son ticket pour le Final Four avant l'ultime journée, où il doit affronter Tsitsipas.- BrownTsitsipas -Popyrin - BerrettiniF.Lopez -- Goffin