Warning: You are entering a war zone ⚠️

The Tornado @moutet99 wins a sensational 22-shot rally against The Wall @David__Goffin.





Coaching gagnant et raquettes brisées



"Listen - now we step in on the second serve returns and put pressure."



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

2- Richard Gasquet (FRA) : 5 victoires, 2 défaites, 18 sets gagnés, 12 sets perdus

7- Corentin Moutet * : 2 victoires, 3 défaites, 11 sets gagnés, 9 sets perdus

8- Elliot Benchetrit (FRA) : 2 victoires, 2 défaites, 5 sets gagnés, 8 sets perdus

9- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 5 défaites, 10 sets gagnés, 18 sets perdus

Rattrapé par ses vieux démons. Auteur d'un parcours plus qu'honorable, avec un bilan de deux victoires pour deux défaites, Corentin Moutet pouvait rêver de demi-finale dans cet Ultimate Tennis Showdown. Mais trop inconstant et face à un David Goffin plus expérimenté et quasiment impossible à déborder, le jeune Français a perdu ses nerfs et a lâché prise dans le quatrième quart-temps. Une lourde défaite 19-11, 12-14, 14-10, 20-7, qui brise ses rêves de dernier carré.Dans un début de match haché par de nombreuses fautes directes, Corentin Moutet a vite compris qui était le patron sur le court. Malgré un enchaînement service-volée de toute beauté, "The Tornadao" a vite été débordé par un David Goffin toujours aussi solide en fond de court. Frustré par cette entame de match ratée, le feu follet français lâche enfin ses coups et réussit à mettre en difficulté le dixième joueur mondial. Au terme d'un rallye phénoménal de 22 échanges, Corentin Moutet recolle au score dans un match de plus en plus agréable à regarder.En plus d'être un très bon joueur de tennis, David Goffin compte dans ses rangs un entraîneur de talent, Thomas Johansson. Calme et posé, l'ancien vainqueur de l'Open d'Australie en 2002 trouve les mots justes pour remettre son poulain dans le droit chemin.Un coaching qui s'avère payant puisque "The Wall" pousse Corentin Moutet dans ses retranchements et s'adjuge le gain du troisième quart-temps, 14-10. Au bord de la crise de nerfs, le jeune Français perd ensuite le fil du match et réussit plus de cassages de raquettes que de coups gagnants. Un dernier set perdu lourdement 20-7 et l'aventure se termine pour "The Tornado" à Nice.10- Dustin Brown (ALL) : 1 victoire, 5 défaites, 6 sets gagnés, 18 sets perdus* Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs>>> Chaque joueur dispute neuf matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.