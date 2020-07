UTS : Benchetrit s'offre Brown et entretient l'espoir

Trick or treat?

We'll take both from Benchetrit 🍭



The Underdog takes a 2-0 lead against Brown!#UTShowdown | @elbenchetrit pic.twitter.com/91nEjNzUJT



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020

Benchetrit, l'invité surprise ?



6⃣ points in 2⃣ shots.

Yep, you read this right. @elbenchetrit hits back-to-back aces at 10-10 to take a major fourth quarter lead.#UTShowdown pic.twitter.com/7q6b25Bpfq



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020

TENNIS / UTS (8eme journée)

Dimanche 5 juillet 2020

Benchetrit

Moutet

Gasquet

Paire

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia Antipolis (première édition)

2- Richard Gasquet (FRA) : 5 victoires, 2 défaites, 18 sets gagnés, 12 sets perdus

5- Elliot Benchetrit (FRA) : 3 victoires, 2 défaites, 11 sets gagnés, 11 sets perdus



8- Corentin Moutet* : 2 victoires, 3 défaites, 11 sets gagnés, 9 sets perdus

9- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 5 défaites, 10 sets gagnés, 19 sets perdus >>> ELIMINE

« The Underdog » enchaîne à la Mouratoglou Tennis Academy.Face à « The Artist », le Français a rapidement pris le match à son compte et a pu montrer toute sa panoplie de coups pour laisser son adversaire impuissant. Benchetrit s'est notamment illustré par un tweener au filet en fin de second quart-temps.Menant facilement deux manches à rien, « The Underdog » s'est ensuite un peu relâché et a laissé Brown revenir. Malmené, ce dernier s'est alors un peu plus libéré dans ses coups et a parfaitement mis à profit sa carte « winners count » pour prendre les devants en début de 3eme quart-temps et ainsi revenir au score au terme de celui-ci.Malheureusement pour « The Artist », le Français n'a ensuite pas laissé passer sa chance au moment de conclure. Dans une manche accrochée, ce dernier a parfaitement utilisé sa carte « winners count » pour passer de 10-10 à 16-10, grâce à deux aces coup sur coup. En faisant la différence dans les dernières minutes du 4eme quart-temps, « The Underdog » a anéanti tout espoir de retour chez Brown, impuissant au pire moment.Finalement, le 207eme au classement ATP a logiquement remporté la rencontre et reste plus que jamais en course pour le Final Four.Si le sort n'est pas scellé dès ce dimanche, il lui faudra désormais venir à bout de Felicano Lopez le week-end prochain. Pour sa part, l'Allemand a concédé une 6eme défaite dans cette première édition de l'UTS et devrait terminer dernier, après un dernier rendez-vous contre Alexei Popyrin.- Brown : 3-1 (17-11, 18-7, 12-15, 17-12)Tsitsipas -Popyrin - BerrettiniF.Lopez -- GoffinFeliciano Lopez (ESP) : 3 victoires, 4 défaites, 16 sets gagnés, 15 sets perdusAlexei Popyrin (AUS) : 3 victoires, 4 défaites, 12 sets gagnés, 16 sets perdusDustin Brown (ALL) : 1 victoire, 6 défaites, 7 sets gagnés, 21 sets perdus >>> ELIMINE* Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs>>> Chaque joueur dispute neuf matchs. Les quatre premiers du classement se qualifient pour les demi-finales.