Tennis : Une tournée française en juillet ?

Petit à petit, le sport reprend ses droits. Ainsi, alors que la crise liée au coronavirus tend à diminuer en France, la Fédération française de tennis étudierait depuis plusieurs semaines la possibilité d'organiser une tournée de tournois, d'après RMC Sport. Dans l'idée, les quatre tournois auraient lieu en France à partir de début juillet et seraient réservés aux Français. Le sud de la France et les villes de Nice et Cannes ont notamment été évoquées pour cela. On pourrait ainsi retrouver un tableau de 24 chez les hommes, à savoir les 20 meilleurs qui veulent et peuvent y participer du classement ATP et quatre invitations, et de 12 chez les filles, avec dans la même idée, les dix meilleures et deux invitées.

Ces derniers seraient alors disputés sur environ une semaine et reprendraient un format assez similaire à celui du Masters, avec une phase de poules et une phase finale. Niveau format, les deux premiers sets se feraient de manière classique, alors que le dernier serait un super tie-break. Enfin, si l'US Open est maintenu, ces tournois se disputeraient sur dur et serviraient de base pour préparer le Grand Chelem américain, en permettant notamment l'attribution des wildcards françaises pour New York.