Tennis : Serena et Venus Williams, duo et rivalité de légende

De Roland-Garros 2001 à l'Open d'Australie 2002, un seul nom se retrouve en finale des tournois du Grand Chelem: Williams. Quatre finales d'affilée opposant les deux soeurs. Et déjà, Serena s'impose comme la meilleure des deux, en les remportant toutes. Le premier de ses deux "Serena Slam", soit quatre Majeurs de rang à cheval sur deux années civiles. Au total, Venus et Serena se sont affrontées 31 fois, pour 12 victoires de l'aînée et 19 de la cadette. Venus est l'adversaire que Serena a le plus souvent affrontée, et inversement. Et à 9 reprises, elles se sont retrouvées en finale d'un Majeur, pour 7 victoires de Serena, 2 de Venus. Des chiffres qui en disent long sur la place qu'elles ont occupée au sommet du circuit féminin.

Complicité

Formées et coachées par leur père Richard, qui a toujours eu l'ambition d'en faire les meilleures joueuses de tennis au monde, Serena et Venus affichent une complicité totale sur et en dehors des courts. Les matchs entre elles commencent et se terminent invariablement sur une chaleureuse embrassade. A tel point qu'au début de leur carrière, le bruit court que leur père et entraîneur sait d'avance laquelle va gagner les confrontations entre elles... L'explication est probablement plus simple: elles s'aiment car elles ont toujours tout fait ensemble, et leur saine rivalité les pousse chacune à se surpasser.

"Je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas eu Venus, alors merci Venus", a d'ailleurs lancé Serena au moment de faire ses adieux sur le court Arthur-Ashe vendredi. Venus passe numéro un mondiale (en février 2002)? Serena lui succède six mois plus tard (en juillet). Venus est championne olympique (à Sydney en 2000)? Serena décrochera l'or 12 ans plus tard (Londres en 2012).

"Je ne sais pas ce que j'aurais fait si Venus n'avait pas existé. Je ne sais même pas si j'aurais gagné un titre en Grand Chelem ou même si je jouerais au tennis, parce qu'on fait tout ensemble", assénait Serena en 2012. "En grandissant, j'ai copié Venus, tout ce qu'elle faisait. (…) Quand elle est devenue numéro un, je me devais d'être numéro un. Je devais travailler plus dur. Je devais faire tout mon possible pour y arriver." "Serena copie toujours tout ce que je fais mais moi aussi, je copie tout ce qu'elle fait. On est dépendantes l'une de l'autre", lui répondra Venus. Après sa victoire à Roland-Garros en 2002 (contre Venus bien sûr), Serena se dit heureuse d'avoir gagné... "Mais évidemment aussi un peu triste pour ma soeur".

Duels homériques

En double, elles se connaissent par coeur, et collectionnent les titres ensemble: 14 en Grand Chelem, et trois médailles d'or olympiques (Sydney-2000, Pékin-2008, Londres-2012). Elles ont d'ailleurs reçu une invitation pour jouer ensemble le double de l'US Open cette année, mais ont perdu dès le premier tour. Avec des styles de jeu proches, tout en puissance au service, les deux soeurs ont livré quelques matchs de grande classe. Comme en quart de finale de l'US Open en 2008, où Serena l'emporte en deux sets, à chaque fois au tie-break.

Ou à Wimbledon, en 2008 encore. Venus, d'abord mal engagée, met fin à une série noire de cinq finales consécutives perdues contre sa soeur. Ce sera son dernier titre majeur en simple. Le dernier duel 100% Williams a eu lieu en 2020, sans public, pandémie oblige, au tournoi de Lexington. Serena affronte sa soeur désormais quadragénaire. Comme du temps de leur splendeur, elles se livrent un duel homérique, de plus de deux heures... remporté, évidemment, par Serena.