Ce mercredi, Novak Djokovic devait jouer Nick Kyrgios dans le cadre du tournoi d'exhibition de la World Tennis League à Dubaï. Mais finalement, la revanche de la dernière finale de Wimbledon n'aura pas lieu. Le Serbe a déclaré forfait car "il ne se sentait pas à 100%" selon les organisateurs du tournoi. Malgré tout, il devrait être opérationnel pour l'Open d'Australie qui se déroulera du 16 janvier au 29 janvier 2023.

Nick Kyrgios est déçu

Nick Kyrgios qui s'est imposé contre Grigor Dimitrov (7/6, 6/3), s'est exprimé sur le forfait de Novak Djokovic à l'issue de la rencontre et comprend la décision du Serbe. « J’étais évidemment très excité à l’idée de jouer contre Novak, pour la première fois depuis la finale de Wimbledon. Je voulais aller sur le terrain et m’amuser avec lui. Mais il doit prendre soin de son corps et il est évident qu’il a deux mois importants à venir avec beaucoup d’attentes, donc je n’étais pas surpris qu’il ne se sente pas à 100 % pour y aller » a-t-il confié dans des propos rapportés par The National News.