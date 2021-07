Monfils se rate



🥎😪 Après 3h01 de rencontre, Gaël Monfils s'incline en trois sets (6-4/ 4-6/ 7-5) face au 63ème mondial Ilya Ivashka.

Éliminé en simple, le français est encore en lice en double au côté de Jérémy Chardy. 🇫🇷

#Tokyo2020

— France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Zverev et Hurkacz tiennent leur rang, pas Auger-Aliassime

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

1er tour

Monfils (FRA, n°10)

Chardy (FRA)

Humbert (FRA)

Simon (FRA)

Pas de triplé pour Andy Murray ! Sacré champion olympique en simple à Londres en 2012 et à Rio en 2016, le Britannique ne disputera pas le tournoi cette année. A quelques heures de débuter face au Canadien Felix Auger-Aliassime, l'ancien n°1 mondial a décidé de déclarer forfait, en raison d'une blessure au quadricepsLe premier joueur à s'être imposé ce dimanche dans le tournoi masculin se nomme Karen Khachanov. Le Russe, tête de série n°12, s'est défait du Japonais Yoshihito Nishioka en trois sets et 1h49 de jeu : 3-6, 6-1, 6-2, grâce notamment à 12 aces et un seul jeu de service perdu, à 3-4 dans le premier set.L'air de Tokyo et l'esprit olympique n'ont rien changé pour Gaël Monfils, tout autant en difficulté que sur le circuit ATP...Le jeune marié a raté son début de match, se retrouvant mené 4-1, et n'est pas parvenu à revenir. Dans le deuxième set, il a réussi un break décisif à 5-4 pour égaliser à une manche partout, puis il a breaké d'entrée de troisième set. Mais Ivashka a débreaké dans la foulée et a réussi un break blanc à 5-5 pour avoir l'occasion de servir pour le match. Monfils a tenté de débreaker et d'ailleurs eu trois balles de 6-6, mais il les a manquées et s'est finalement incliné après avoir sauvé quatre balles de match. Une déception de plus dans le camp tricolore...Les têtes de série n°4 et n°7, Alexander Zverev et Hubert Hurkacz, se sont qualifiés également en deux sets. L'Allemand a dominé le Taïwanais Yen-Hsun Lu, 523eme mondial, sur le score de 6-1, 6-3 en 1h00, en servant 9 aces et sauvant la seule balle de break que s'est procuré son adversaire. Quant au Polonais, pour son premier match depuis sa demi-finale à Wimbledon, il a battu l'Australien Luke Saville, remplaçant de dernière minute du Hongrois Marton Fucsovics : 6-2, 6-4 en 59 minutes sans avoir la moindre balle de break à défendre.Le 190eme mondial l'a emporté 6-4, 7-6 en 1h57bat Dellien (BOL) : 6-2, 6-2bat Monteiro (BRE) : 6-3, 6-4bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-4bat Sousa (POR) : 6-3, 6-0bat: 6-4, 4-6, 7-5bat Coria (ARG) : 7-6 (4), 7-5Gombos (SLQ) - Giron (USA)Nishikori (JAP) - Rublev (RUS, n°5)bat Lu (TAI) : 6-1, 6-3bat Safwat (EGY) : 7-5, 6-1bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 6-2bat Daniel (JAP) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (3)bat Paul (USA) : 6-3, 6-2bat Barrios (CHI) : 6-1, 7-6 (4)bat Cerundolo (ARG) : 7-5, 6-7 (4), 6-2bat Saville (AUS) : 6-2, 6-4Schwartzman (ARG, n°8) - Varillas (PER)Machac (RTC) - Sousa (POR)bat Klein (SLQ) : 5-7, 6-3, 7-6 (4)bat Nishioka (JAP) : 3-6, 6-1, 6-2bat Andujar (ESP) : 7-6 (3), 6-1bat Majchrzak (POL) : 6-4, 6-2Kwon (COR) - Tiafoe (USA)Kohlschreiber (ALL) - Tsitsipas (GRE, n°3)bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2bat Menezes (BRE) : 6-7 (5), 7-5, 7-6 (7)Koepfer (ALL) - Bagnis (ARG)bat Auger-Aliassime (CAN, n°9) : 6-4, 7-6 (2)bat Sugita (JAP) : 6-4, 6-3bat: 4-6, 6-3, 6-4bat Istomin (OUZ) : 6-4, 6-7 (6), 6-4bat Bublik (KAZ) : 6-4, 7-6 (8)