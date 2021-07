Tennis (H) : La Grande-Bretagne ne pourra pas compter sur Evans

A statement from Dan Evans on the Olympics

Evans contraint Skupski au forfait en double

La liste des absents pour les tournois de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo continue de s’allonger. Alors que Roger Federer, Bianca Andreescu, David Goffin ou encore Nick Kyrgios ont tous confirmé leur absence pour les épreuves prévues du 24 juillet au 1er août prochains, l’équipe de Grande-Bretagne a perdu un nouvel élément de premier plan. En effet, alors que la numéro 1 britannique Johanna Konta a décidé de faire l’impasse après avoir dû manquer Wimbledon à cause d’une contamination par le coronavirus, c’est au tour de Daniel Evans de dire adieu à l’idée de représenter son pays à l’occasion des prochains Jeux Olympiques. Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, le numéro 1 britannique a confirmé avoir été récemment testé positif au coronavirus, ce qui le contraint à renoncer aux JO.Contraint d’être placé à l’isolement à la suite de ce test positif, Daniel Evans a assuré ne pas être en mesure de se préparer pour l’échéance. « Je suis extrêmement déçu et placé à l’isolement en vertu des recommandations mises en place par le gouvernement, a confirmé le 28eme joueur mondial dans son message. Je souhaite à l’ensemble de l’équipe de Grande-Bretagne le meilleur pour les Jeux Olympiques et je suis impatient à l’idée de retrouver les courts dans un avenir proche. » Un forfait qui ne fait pas les affaires de la Grande-Bretagne, qui ne pourra compter que sur Andy Murray dans le tableau de simple messieurs mais également sur une paire composée de ce même Andy Murray et de Joe Salisbury pour le double messieurs, le forfait de Dan Evans mettant fin à la participation du duo que ce dernier devait composer avec Neal Skupski.