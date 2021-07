Tennis (H) : Humbert sort Tsitsipas, Medvedev et Carreno Busta au rendez-vous

Ugo Humbert est toujours aussi renversant. Après Miomir Kecmanovic, le Français est venu à bout de Stefanos Tsitsipas en trois sets (2-6, 7-6, 6-2) et 2h23 de jeu ce mercredi en 8eme de finale à Tokyo. Dominateur dans la première manche, avec notamment deux breaks, le Grec a ensuite eu plus de mal et les débats étaient alors plus équilibrés. A deux points du match à 5-4 dans le deuxième set, le récent finaliste à Roland-Garros n'a pu conclure et a fini par craquer à son tour lors du tie-break. En prenant deux fois la mise en jeu de son adversaire à ce moment-là, le Messin recollait à une manche partout. De retour, Humbert voyait en plus son adversaire être touché physiquement au genou droit. Face à un Tsitsipas clairement diminué, le Français n'a pas laissé passer sa chance et a enfoncé le clou. En faisant deux fois le break, à 1-1 et 3-1, ce dernier s'est ouvert les portes des quarts de finale.

Les favoris n'ont (presque) pas tremblé

Au terme d'un dernier jeu, avec quatre balles de break et tout autant de match, c'est le 28eme mondial qui avait le sourire. Au prochain tour dans ces Jeux d'été à Tokyo, Humbert aura rendez-vous avec Karen Khachanov. Le Russe a dominé Diego Schwartzman (6-1, 2-6, 6-1), alors que les favoris ont pour le moment assuré ce mercredi. En effet, Kei Nishikori et Pablo Carreno Busta ont disposé plutôt tranquillement de respectivement Ilya Ivashka (7-6, 6-0) et Dominik Koepfer (7-6, 6-3). En revanche, Daniil Medvedev a lui eu plus de soucis pour poursuivre l'aventure. Opposé à Fabio Fognini sous une lourde chaleur, le Russe, proche de l'évanouissement, s'en est sorti en trois sets (6-2, 3-6, 6-2) et affrontera l'Espagnol au prochain tour.



JEUX D'ÉTÉ DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, dur)

Tenant du titre : Andy Murray (GBR)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Davidovich Fokina (ESP, n°16)

Nishikori (JAP) bat Ivashka (BIE) : 7-6 (7), 6-0

Zverev (ALL, n°4) - Basilashvili (GEO)

Chardy (FRA) - Broady (GBR)



Khachanov (RUS, n°12) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-1, 2-6, 6-1

Humbert (FRA) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (7), 6-3

Medvedev (RUS, n°2) bat Fognini (ITA, n°15) : 6-2, 3-6, 6-2



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL) : 6-4, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°16) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Ivashka (BIE) bat Kukushkin (KAZ) : 6-7 (4), 6-3, 6-3

Nishikori (JAP) bat Giron (USA) : 7-6 (5), 3-6, 6-1



Zverev (ALL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Basilashvili (GEO) bat Sonego (ITA, n°13) : 6-4, 3-6, 6-4

Chardy (FRA) bat Karatsev (RUS, n°11) : 7-5, 4-6, 6-3

Broady (GBR) bat Hurkacz (POL, n°7) : 7-5, 3-6, 6-3



Schwartzman (ARG, n°8) bat Machac (RTC) : 6-4, 7-5

Khachanov (RUS, n°12) bat Duckworth (AUS) : 7-5, 6-1

Humbert (FRA) bat Kecmanovic (SER) : 4-6, 7-6 (5), 7-5

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-4



Carreno Busta (ESP, n°6) bat Cilic (CRO) : 5-7, 6-4, 6-4

Koepfer (ALL) bat Purcell (AUS) : 6-3, 6-0

Fognini (ITA, n°15) bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (4)

Medvedev (RUS, n°2) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-1