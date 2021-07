Tennis (H) : Djokovic confirme sa présence à Tokyo

С великим поносом се пакујем за Токио и придружујем нашој репрезентацији у борби за најсјајнија одличја на Олимпијским борилиштима. За мене је игра за Србију увек била посебна радост и мотивација и даћу све од себе да нас све обрадујем! Идемооо 💪🏼

Djokovic vise l’or avant l’US Open

Novak Djokovic est boulimique de victoires. Alors qu’il a déjà remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et, plus récemment Wimbledon, le numéro 1 mondial a confirmé ce jeudi avoir deux derniers objectifs majeurs dans cette année 2021. Ayant récemment confié que c’était « du 50/50 » concernant sa présence du 24 juillet au 1er août prochain sur les courts du Parc de tennis d’Ariake pour les tournois de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo, le Serbe a mis un terme au suspense et confirmé qu’il défendra bien les couleurs de la Serbie, lui qui avait remporté le bronze à Pékin, ayant à l’époque pris le meilleur sur James Blake après un revers en demi-finale face à Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial accompagnera ainsi son compatriote Miomir Kecmanovic pour le tournoi de simple messieurs, la Serbie n’ayant pas qualifié de paire pour le double masculin.C’est via son compte officiel Twitter que Novak Djokovic a confirmé sa présence dans la capitale japonaise. « J’ai réservé mon vol pour Tokyo et je vais rejoindre avec fierté l’équipe de Serbie pour les Jeux Olympiques », a confié le numéro 1 mondial avant de préciser ses ambitions. « Je suis très fier de faire mes valises pour Tokyo et de rejoindre notre équipe nationale dans la lutte pour les médailles les plus brillantes, a confié le Serbe dans sa langue maternelle. Jouer pour la Serbie a toujours été pour moi une joie mais également une source de motivation particulière. Je ferai de mon mieux pour nous rendre tous heureux. » Novak Djokovic ira donc à Tokyo avec l’idée de ramener la médaille d’or, le seul titre qui lui manque. Avec les trois premières levées du Grand Chelem en poche et avant un US Open dont il sera le favori naturel, le numéro 1 mondial pourrait alors égaler la performance de Steffi Graf, seule joueuse à avoir remporté les quatre tournoi du Grand Chelem et l’or olympique la même année, en 1988. Mais, pour Novak Djokovic, aller à Tokyo sera également l’occasion de laisser derrière lui son élimination dès le premier tour à Rio face à Juan Martin del Potro.