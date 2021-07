Tennis (H) : Chardy passe en deux sets et défiera Karatsev, Medvedev qualifié aussi

Premier des quatre Français en lice en simple au tournoi olympique de Tokyo, Jérémy Chardy a franchi le premier tour sans encombre. Le n°68 mondial, qui n'avait plus joué depuis Wimbledon, s'est défait du n°195, le Chilien Marcelo Barrios, sur le score de 6-1, 7-6 en 1h30. Le Palois a notamment servi 15 aces (pour 6 doubles-fautes) et a sauvé la seule balle de break que son adversaire s'est procuré, dès le premier jeu du match. Dans le tie-break, Chardy a été mené 2-0 puis l'a finalement emporté 7-4. Il sera opposé en seizièmes de finale à celui qu'il a éliminé au premier tour de Wimbledon, Aslan Karatsev. Le Russe, révélation de la saison, qui n'aurait sans doute pas été là si les JO avaient eu lieu en 2020, a facilement battu l'Américain Tommy Paul sur le score de 6-3, 6-2 en 1h15, sans se faire breaker et en prenant le service adverse à 3-2 dans le premier set et à 0-0 et 3-1 dans le deuxième.

Medvedev s'est fait un peu peur

Ça passe aussi pour un autre Russe, Daniil Medvedev, tête de série n°2, qui s'est défait du Kazakh Alexander Bublik : 6-4, 7-6 en 1h40. Après avoir remporté le premier set en breakant d'entrée, le n°2 mondial s'est retrouvé mené 3-0 dans le deuxième, mais a réussi à égaliser et tout s'est joué au tie-break, où il sauvé une balle de set à 7-6 mais s'est imposé sur sa troisième balle de match. Qualification également de la tête de série n°16, Alejandro Davidovich Fokina, au détriment de Pedro Sousa (6-3, 6-0 en 1h02