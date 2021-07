Tennis (Double Mixte) : Mahut et Mladenovic éliminés d'entrée

🎾 Grosse désillusion pour la paire française Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic (tête de série numéro 1) éliminée au 1er tour du double mixte par Elena Vesnina et Aslan Karatsev (6-4, 6-2) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/lvz3vlDDPW pic.twitter.com/HEl4U5dL7V



— France tv sport (@francetvsport) July 28, 2021

Les doubles français loin du compte

Alors qu'Ugo Humbert et Jérémy Chardy ont brillé ce mercredi, la paire française mixte ne pourra pas les égaler puisque Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic se sont inclinés dès le 1er tour dans le tableau double mixte.. Vainqueurs de titres en Grand Chelem en double, Mahut et Mladenovic, qui ont déjà été numéro un mondial dans leur catégorie respective, étaient opposés à l'une des seules paires du circuit qui s'était déjà entraînée en double récemment. En effet, les Russes avaient atteint la finale de la dernière édition de Roland-Garros et ont donc déjà une belle expérience de ces grands événements.Rapidement menés dans le premier set, l'Angevin, vainqueur du dernier Roland-Garros en double avec Pierre-Hugues Herbert, et la Nordiste n'ont pas réussi à faire la différence au service, alors de Mahut s'est fait breaker trois fois sur ses quatre jeux de service ce mercredi. Après le gain du premier set, les Russes ont encore un peu plus accéléré par la suite. En remportant leurs deux jeux de service et en faisant deux fois le break, Karatsev et Vesina ont rapidement pris les devants (4-0). Derrière, les Français n'ont pas pu renverser la situation et s'inclinaient logiquement.mais qui devra désormais compter sur Chardy et Humbert pour désormais tenter d'obtenir une médaille.