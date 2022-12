En mai dernier, Alexander Zverev et Rafael Nadal ferraillaient en demi-finale de Roland-Garros. Les deux hommes se livraient un combat exceptionnel lorsque l'Allemand s'est lourdement tordu la cheville lors d'une course latérale. Depuis, il n'a pas participé au moindre match professionnel, mais a repris la compétition lors d'une exhibition en Arabie Saoudite la semaine dernière. Il y a été battu par Daniil Medvedev en concédant son premier 6-0 depuis 2018.

Dans une interview accordée à Eurosport, Alexander Zverev a raconté comment il a vécu ces longs mois d'absence et a expliqué qu'il arrivait à ne pas trop y penser. "J'ai pu l'accepter relativement facilement, parce que c'est arrivé pendant un match contre Rafael Nadal en demi-finale d'un Grand Chelem, à Roland Garros, où j'essayais de réaliser mon rêve de devenir champion du Grand Chelem et où j'avais la chance de devenir numéro un mondial. Ce n'est pas arrivé dans un stupide accident, en faisant du snowboard ou du ski. C'était donc un peu plus facile pour moi de l'accepter."

Après avoir soigné une première fois sa cheville, l'Allemand a dû reposer la raquette pour soigner une nouvelle blessure. Il a aussi expliqué les moments difficiles de cette période. "La deuxième blessure n'a pas été facile pour moi, car la vraie blessure était guérie. J'étais en bonne santé et puis on m'a dit : 'Il y a des séquelles, l'os n'est pas encore prêt'. Je me suis alors dit qu'il fallait que je recommence à zéro. Pendant six semaines, je n'ai rien pu faire, j'ai dû ranger ma raquette de tennis à nouveau, je n'ai pas pu aller à la salle de sport. À un moment donné, je suis parti en vacances pour me vider la tête. Mais cette blessure m'a appris à être plus patiente et à apprécier les petites choses."