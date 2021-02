Moretton officiellement élu président de la FFT pour quatre ans

Un groupe de passionné(e)s pour représenter « Ensemble Pour un Autre Tennis » le 13.02. Fier d’une campagne de terrain et d’une aventure collective faite d’authenticité et de simplicité. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. #fft #tennis #lechoixdurassemblement #clubs pic.twitter.com/aiGJSBGro1

— Gilles Moretton (@g_moretton) February 2, 2021

Communiqué de la FFT :

"Gilles Moretton a été élu ce samedi 13 février, pour quatre ans, à la présidence de la Fédération Française de Tennis. Il succède ainsi à Bernard Giudicelli. Lors de l'assemblée générale élective de la FFT qui s’est tenue ce samedi en visioconférence, la liste « Ensemble Pour un Autre Tennis », conduite par Gilles Moretton, a obtenu la majorité des suffrages des délégués du tennis français élus par les clubs. La liste « Ensemble Pour un Autre Tennis » conduite par Gilles Moretton a recueilli 5 648 voix (soit 61,20 %) tandis que la liste « Agir et Gagner 2024 » emmenée par Bernard Giudicelli a obtenu 3 581 voix (soit 38,80 %). La FFT est administrée par un Comité exécutif de 18 membres (ces sièges ont été attribués aux 18 premiers noms de la liste « Ensemble Pour un Autre Tennis ») qui exercera ses prérogatives sous la surveillance, l’évaluation et le contrôle du Conseil supérieur du tennis (Les 32 sièges au Conseil supérieur du tennis sont répartis, parmi les candidats non élus au Comité exécutif, entre toutes les listes. Il est attribué 16 sièges à la liste arrivée en tête. Les 16 autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne). Au sein de ce Conseil supérieur du tennis, la liste de Gilles Moretton obtient 26 sièges alors que la liste de Bernard Giudicelli en recueille 6. L’organigramme du Comité exécutif sera connu et communiqué dans les prochains jours. A l’occasion de cette assemblée les membres de la Commission fédérale des litiges (9 personnes) et de la Commission de justice fédérale (8 personnes) ont également été élus."