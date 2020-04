Le ministère des Sports se lâche sur la reprise du tennis

Nous travaillons à un guide de la pratique avec la @FFTennis. La pratique du double ne sera pas autorisée. Le service-volée oui mais attention au passing. Le guide ne dira rien sur les boissons recommandées ni sur le cordage (mais le boyau reste le meilleur quoi qu’on en dise)

— Ministère des Sports 🏠🧘‍♀️ (@Sports_gouv) April 30, 2020



L'occasion de travailler son jeu de fond de court pic.twitter.com/cM7jZHqmT2

— Ministère des Sports 🏠🧘‍♀️ (@Sports_gouv) April 30, 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/le-coach-et-la-star-bob-sinclar-tennis-majors-CNT000001pNACU.html"][/EMBED]Le ministère des Sports est assailli de questions et de polémiques face aux précisions de Roxana Maracineanu, après l'annonce globale du Premier Ministre concernant la sortie du confinement. L'organe gouvernemental, qui gère et décide donc de la pratique sportive des Français, vient ainsi de publier sur son site une- tout en précisant que « des spécifications complémentaires en fonction des activités seront fournies prochainement ».Le tennis, comme attendu, est un des grands gagnants immédiats, de par sa nature même qui laisse une certaine distance entre deux individus, tout comme le vélo et le jogging où il faudra être éloignés de dix mètres. Quant à la petite balle jaune, il conviendra de respecter une distance de 4m² autour de soi, soit environ un mètre par rapport à une autre personne en face.« Le service-volée sera autorisé, mais attention au passing. Le guide ne dira rien sur les boissons recommandées, ni sur le cordage (mais le boyau reste le meilleur, quoi qu’on en dise). » Dans un autre tweet, le ministère y voit aussi l'opportunité de « travailler son jeu de fond de court ».