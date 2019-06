Laver Cup: Thiem, Zverev et Fognini présents

On connait désormais la composition de l'équipe européenne de la prochaine Laver Cup qui se déroulera du 20 au 22 septembre prochain du côté de Genève. Aux côtés de Rafael Nadal et Roger Federer, le public aura l'occasion d'encourager Dominic Thiem, Alexander Zverev et Fabio Fognini.

En revanche, pas de Novak Djokovic, qui était pourtant de la partie l'an passé côté européen. On attend désormais la composition de la Team World.