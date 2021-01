Agenda : Ce qui vous attend en 2021

Du 3 au 15 janvier : Départ du Dakar

Du 13 au 31 janvier : Mondial de handball masculin

Du 10 au 23 mai : Championnats d'Europe de natation

Du 26 juin au 18 juillet : Tour de France

Du 17 au 27 juin : Championnat d'Europe de basket féminin

Du 23 juillet au 7 août : Jeux Olympiques d'été à Tokyo

Du 11 au 12 septembre : Championnat d'Europe sur route

Du 24 au 26 septembre : Ryder Cup

Du 23 octobre au 27 novembre : Coupe du monde de rugby à XIII

Du 22 au 28 novembre : Phase finale de la Coupe Davis

Du 2 au 19 décembre : Championnat du monde de handball féminin

À déterminer : Championnat d'Europe de volley masculin et féminin

La 43eme édition du Rallye Dakar se tiendra en début d'année, pour la deuxième fois en Arabie Saoudite au départ de Jeddah, la deuxième ville la plus important du pays. Douze étapes sont programmées ainsi qu'un prologue pour les autos, quads, motos et camions du plateau. 2021 marquera également la première édition du Dakar Classic, une course entre autos et camions des années 1980-90 à travers des parcours adaptés.Organisés pour la deuxième fois en Égypte après l'édition en 1999, les Championnats du monde de handball masculin ont lieu du 13 au 31 janvier. Pour la première fois, la Fédération Internationale de handball a décidé de passer à 32 le nombre de sélections présentes sur le plateau au lieu de 24 équipes auparavant. Co-organisateur du Mondial avec l'Allemagne, le Danemark s'est brillamment imposé il y a deux ans en battant la France en demi-finales (38-30) avant de battre la Norvège en finale (31-22) grâce notamment à Mikkel Hansen. Les Bleus auront à cœur de reprendre leur moisson de titres cette année.Initialement programmés en 2020, les Championnats d'Europe en grand bassin ont été décalés d'un an à cause de la pandémie mondiale. Cette saison, la natation a vibré avec l'International Swimming League (ISL) mais retrouvera ses formats « normaux » en 2021 avec une année riche en compétitions. Les Championnats d'Europe auront lieu à Budapest, en Hongrie, du 10 au 23 mai (la première semaine sera consacrée à la natation en eau libre, au plongeon et à la natation synchronisée, et la seconde à la natation). Sont également prévus quelques mois plus tard, les Championnats d'Europe en petit bassin à Kazan (Russie) du 2 au 7 novembre 2021 avant les Mondiaux, toujours en petit bassin, à Abu Dhabi, du 13 au 18 décembre.Va t-on voir une nouvelle fois le train de Jumbo-Visma à l'œuvre ? Ou l'avènement d'un autre Slovène ? Covid-19 oblige, le Tour de France a dû revoir son départ cette année puisque celui-ci était prévu à Copenhague au Danemark. Finalement, la Grande Boucle partira pour la 108eme édition, de Bretagne avec quatre étapes au programme entre le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ile-et-Vilaine. À travers 21 journées de course, les coureurs découvriront les villes de Tours, Châteauroux avant de se poser à Tignes. Ils repartiront dans un ballet incessant pour Albertville, Carcassonne, Andorre-la-vieille, Pau ou encore Saint-Émilion, avant la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées.La France et l'Espagne accueillent conjointement la compétition. Si l'Hexagone hébergera une partie de la phase de poules de l'Euro de basket féminin, la sélection ibérique aura le privilège de voir se tenir en son sein l'autre moitié ainsi que la phase finale. Les deux nations est qu'elles se sont affrontées lors de la finale de l'Eurobasket en 2019. La Roja avait nettement pris le dessus sur les Français (80-66). Le tirage au sort des poules se tiendra le 8 mars prochain.Événement incontournable de l'année, les Jeux Olympiques se tiendront finalement - sauf nouvelle dégradation de la situation - en 2021 à Tokyo au Japon. Initialement programmés à l'été 2020, les JO ont été décalés d'un an en raison de la pandémie mondiale. Trente-trois sports figureront au programme, représentant un total de 339 épreuves, un record dans l'histoire olympique. On notera l'arrivée de cinq nouvelles disciplines : le baseball-softball, le karaté, l'escalade sportive, le surf et le skateboard.Le cyclisme a subi de plein fouet la grande pause du sport mondial. Programmés en Italie, à Trente du 9 au 13 septembre, les Championnats d'Europe sur route ont finalement été organisés à la hâte dans le Morbihan à Plouay, avec la victoire de Giacomo Nizzolo devant Arnaud Démare et Pascal Ackermann. Cette année, c'est bien chez lui, en Italie, dans le Trentin que le champion d'Italie en titre défendra sa couronne. Au programme notamment, une belle ascension du Povo (que les coureurs monteront huis fois) avec deux virages à droite serrés dans le dernier kilomètre. Dans la foulées, les Mondiaux auront lieu du 19 au 26 septembre en Belgique.La Ryder Cup, née en 1927, devait elle aussi se disputer en septembre 2020 (du 25 au 27) à Whistling Straits (Wisconsin) mais elle a, comme d'autres compétitions avant elle, dû revoir ses plans. Cette année, la 43eme édition devrait bien avoir lieu, toujours dans l'État du Wisconsin entre la formation européenne et l'équipe américaine. A partir du 1er janvier, et ce jusqu’au 9 mai, des points (multipliés par 1,5) seront en effet distribués sur chaque épreuve du calendrier, afin que les meilleurs du plateau soient en mesure de s'affronter. La team « Europe » défendra son titre acquis à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le parcours de l'Albatros en 2018.Les Bleus savent déjà qu'ils vont affronter à la fin de l'année lors du Mondial de rugby à XIII organisé en Angleterre. Et ce sera du lourd d'entrée ! En phase de poules, les Tricolores se mesureront à la Grèce (match le 25 octobre à Doncaster) à l'Angleterre (le 30 octobre à Bolton) et les Samoa (le 7 novembre à Warrington). À compter de cette année, 16 nations (contre 14) participeront au Mondial. Championne du monde en titre, l'Australie figure dans le groupe B, avec les Fidji, l'Écosse et l'Italie. Exceptionnellement, les femmes et les handicapés en rugby-fauteuil, joueront également leur Coupe du monde en même temps.Rafael Nadal et l'Espagne ont gardé leur couronne encore un an de plus. Reportée à cause du Covid-19, la phase finale de la Coupe Davis débutera à partir du 22 novembre 2021 avec les 18 équipes qualifiées. Avec cette nouvelle formule, il semblait de toute façon illusoire de réunir toutes les nations accompagnées de leur staff et des joueurs en pleine crise sanitaire.Le championnat d'Europe a à peine dévoilé son vainqueur, la Norvège, malheuereusement aux dépens de la France (20-22), que les JO cet été et surtout, les championnats du monde se profilent en décembre ! C'est donc une année charnière pour les femmes d'Olivier Krumbholz qui voudront prendre leur revanche à l'échelle mondiale. En Espagne, pays hôte de la compétition, les coéquipières d'Alexandra Lacrabère devront se frotter à toutes les grandes nations de la discipline, surtout les Pays-Bas, vainqueurs sortants après leur titre décroché au Japon il y a deux ans.La discipline n'a pas encore concrètement programmé les phases finales chez les hommes et les femmes. Concernant ces dernières, deux tournois de qualification dont celui de la France, programmé dès le mois de janvier 2021, ont été annulés en raison du virus et d'importantes restrictions aux déplacements en Hongrie. Pour le moment, la Confédération européenne n'a pas donné de nouvelles dates, mais elle a jusqu'à 16 mai, dernier délais, pour les programmer. Les deux premières nations du groupe se qualifieront pour la phase finale qui doit se dérouler cet été en Serbie, Croatie, Bulgarie et Roumanie mais la date n'est toujours pas fixée. Chez les hommes, on ne connaît toujours pas non plus le calendrier de la phase finale disputée en en Pologne, République tchèque, Estonie et Finlande. Vraisemblablement, cela devrait être à la fin de l'été. Seule certitude : la France y participera en tant que demi-finaliste de l'édition 2019.