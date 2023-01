Ce jeudi soir, le FC Barcelone affrontait le Betis Seville pour le compte des demi-finales de la Super Coupe d'Espagne. Au terme d'un énorme combat, c'est le FC Barcelone qui a rejoint le Real Madrid en finale. Le début de match était bien maîtrisé par l'équipe entraînée par Manuel Pellegrini. Cependant, ce sont bien les Catalans qui ont pris l'avantage au score. Dès la 23ème minute, Pedri ouvrait le score. Cependant, une position de hors-jeu a été signalée et le but n'a pas été accepté. Robert Lewandowski s'est mué en sauveur et a ouvert le score à la 40ème minute. Le Polonais a inscrit son 19ème but toutes compétitions confondues avec les Blaugranas.

En deuxième période, les Sévillans ont poursuivi leur bonne prestation. Il aura fallu attendre la 77ème minute de jeu pour voir Nabil Fékir égaliser et permettre au Betis d'obtenir les prolongations. Lors de celles-ci, Ansu Fati n'a eu besoin que de trois minutes pour doubler la mise. À ce moment-là, les Catalans pensaient tenir leur qualification. Cependant, Loren Moron a profité de la deuxième passe décisive de Luiz Henrique pour permettre à son équipe d'égaliser une seconde fois. Lors de la séance de tirs au but, le FC Barcelone s'est qualifié et rejoint le Real Madrid en finale de la Super Coupe.