ES2 : Elfyn Evans tire le premier



C'est parti pour le rallye de Suède, deuxième manche de la saison WRC ! Un rallye de Suède qui s'annonce très particulier, puisque huit spéciales ont été annulées en raison de la météo trop clémente, et seules celles se déroulant le plus au Nord, voire en Norvège comme ce sera pour les deux premières spéciales de la journée, ont été conservées, pour que les pilotes puissent rouler sur la neige et la glace, avec leurs pneus cloutés obligatoires. L'ES1 ayant été annulée jeudi soir, le rallye a débuté avec l'ES2, et c'est Elfyn Evans qui s'est montré le plus rapide. Le pilote Toyota a bouclé les 21,26km en 9'43, avec une seconde d'avance sur le champion du monde Ott Tänak, de retour à la compétition après son effrayante sortie de route à Monte-Carlo, deux secondes sur Kalle Rovanperä (Toyota) et trois sur Sébastien Ogier (Toyota). "La spéciale était OK. A certains endroits j'ai eu du mal et j'ai freiné un peu trop tôt. L'adhérence étant changeante", a fait remarquer le leader après la spéciale. Son coéquipier Sébastien Ogier était satisfait également : "Il a fallu faire un peu attention à la fin car on a déjà perdu de l'adhérence avec les pneus. C'était malgré tout une bonne spéciale. On peut toujours prendre plus de risques, mais ce n'est pas si mal". Le vainqueur du Monte-Carlo, Thierry Neuville, qui a ouvert le route, pointe quant à lui à la cinquième place, à 4"4.



RALLYE WRC DE SUEDE

Classement à l'issue de l'ES2 (sur 18) - Vendredi 14 février 2020

1- Elfyn Evans – Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) en 9'43"9

2- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1"1

3- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 2"

4- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 2"9

5– Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai) à 4"4

...



Vainqueurs de spéciales

Evans : 1 (ES2)



L'ES1, l'ES9, l'ES10, l'ES11, l'ES12, l'ES13, l'ES14 et l'ES15 ont été annulées en raison des conditions météo.