Rallye-raid - Dakar : Loeb de retour en 2021 ?

Entre Sébastien Loeb et le Dakar, l'histoire n'est visiblement pas terminée. Si le nonuple champion du monde WRC n'a pas encore réussi à s'imposer sur l'épreuve, malgré de belles performances (2eme en 2017 et 3eme en 2019), il pourrait bien retenter sa chance et dès 2021. En effet, d'après plusieurs médias belges, Loeb pourrait être présent en Arabie saoudite en janvier prochain. Pour cela, le natif d'Haguenau pourrait rouler avec une Toyota privée de l'écurie Overdrive. « Il y a quelques semaines, Sébastien a participé à une séance d'essai d'un de nos T3, ces petits buggys qui ont fait leur apparition au Dakar en 2020. Seb a fait part de son souhait de disputer à nouveau le Dakar sur un proto capable de jouer la victoire. Il n'y en a pas 36 ! », a confié Jean-Marc Fortin, le patron d'Overdrive, au journal Le Soir. L'intéressé a pour sa part déclaré aux journaux du groupe SudPresse « qu'avec l'expérience engrangée en quatre éditions, il pourrait jouer la première place au volant d'une voiture compétitive. » Sous contrat avec Hyundai pour quelques piges en WRC en 2020, Loeb pourrait donc bien être l'une des attractions de l'édition 2021.