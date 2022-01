Rallye-raid - Dakar : Le parquet antiterroriste ouvre une enquête

Jeudi dernier, un drame avait marqué le Dakar, deux jours avant le départ. Le pilote français Philippe Boutron, engagé par l’équipe Sodicars pour ce qui devait être son neuvième Dakar, avait été gravement blessé aux jambes par l’explosion d’un engin sous un véhicule d’assistance de sa formation, à Djeddah, en Arabie Saoudite, d’où partait cette 44eme édition. Les organisateurs du rallye avaient alors affirmé n’exclure aucune hypothèse quant aux origines de cette explosion, y compris celle d’un « acte de malveillance » et avait décidé de renforcer la sécurité autour de l’épreuve. Le ministère saoudien de l'Intérieur avait quant à lui écarté "tout soupçon d'ordre criminel". "La menace terroriste persiste en Arabie Saoudite. Il convient de faire preuve d’une vigilance maximale dans la vie quotidienne, notamment lors des déplacements", avait écrit de son côté le ministère français des Affaires Etrangères.

Enquête pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste"



Ce mardi, cette affaire a pris un nouveau tournant, avec l’ouverture d’une enquête de la part du parquet national antiterroriste. « Un véhicule du rallye Dakar, occupé par un équipage de cinq Français, a été touché par une explosion blessant grièvement le conducteur de la voiture. Le parquet national antiterroriste a ouvert ce jour une enquête préliminaire du chef de tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées à la Direction Générale de la sécurité Intérieure », explique le parquet dans un communiqué. En attendant les conclusions de l’enquête, Philippe Boutron a été rapatrié en France ce lundi, et il risque l’amputation de ses deux jambes. "Il n’a pas été simplement blessé au mollet comme on l’a dit au début. Il a été gravement brûlé et déchiqueté au niveau des membres inférieurs. Nous avons très peur que les médecins soient obligés de l’amputer de ses deux jambes", a expliqué l'un des proches du pilote au Parisien. "C'est bien une charge qu'il y avait sous le longeron de la voiture qui a pété. J'étais sur place, j'ai les photos, j'ai tout vu, c'est bien un acte volontaire, il n'y a aucun doute là-dessus", a affirmé de son côté Richard Gonzalez, le patron de l'écurie Sodicars Racing. L'enquête devrait permettre, ou pas, de le confirmer.