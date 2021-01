Price abandonne !

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

9eme étape motos - Neom - Neom (579 km, dont 465 km de spéciale) - Mardi 12 janvier 2021



1- Kevin Benavides (ARG/Honda) en 4h49'15

2- Ricky Brabec (USA/Honda) à 1'18



3- Jose Ignacio Cornejo (CHI/Honda) à 1'34



4- Sam Sunderland (GBR/KTM) à 10''11



(AUT/KTM) à 14'19

...



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 28'52

...

Classement général motos après 9 étapes (sur 12)



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 1h17'48



Un boulevard pour Peterhansel

RALLYE-RAID

/ DAKAR 2021



9eme étape autos - Neom - Neom (579 km, dont 465 km de spéciale) - Mardi 12 janvier 2021



1- Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 4h50'27

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 12'



3- Giniel de Villiers - Alex Haro Bravo (AFS-ESP/Toyota) à 12'19

4- Yazeed Al Rajhi - Dirk Von Zitzewitz (ARA-ALL/Toyota) 12'44



5- Brian Baragwanath-Taye Perry (AFS/Zaf Century) à 13'51

...

Classement général autos après 9 étapes (sur 12)

Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 34h26'16

Matthieu Baumel

FRA

Alexandre Winocq

FRA

Belle opération pour Jose Ignacio Cornejo ! Le pilote chilien est plus que jamais en tête du Dakar, à trois jours de l'arrivée finale, après la 9eme étape qui l'a vu terminer troisième et qui a été marquée par l'abandon de son principal rival. Lors de cette boucle de 465 kilomètres autour de Neom, Cornejo, vainqueur lundi, a ouvert la voie, et comme ses prédécesseurs, n'a pas réussi à remporter la spéciale (aucun motard n'a gagné deux étapes de suite cette année).Il s'agit de sa deuxième victoire en spéciale sur ce Dakar 2021, ce qui va le consoler d'avoir vu son frère Luciano abandonner ce mardi, en raison d'une chute.Un autre pilote a fini à l'hôpital, et pas n'importe qui !L'Australien, vainqueur du Dakar en 2016 et 2019, ne réussira donc pas le triplé et laisse le champ libre à Cornejo, qui compte désormais 11'24 d'avance sur Benavides au général. Le meilleur Français de ce Dakar (suite à l'abandon de Xavier De Soultrait lundi), Adrien Van Beveren, a pris la douzième place de l'étape, à 28'52 de l'Argentin, après avoir écopé d'une pénalité de 15 minutes pour, selon La Voix du Nord, un changement de moteur. Il remonte tout de même de la 14eme à la 11eme place du général.Matthias WalkerKevin Benavides (ARG/Honda) à 11'24Sam Sunderland (GBR/KTM) à 14'34Ricky Brabec (USA/Honda) à 17'26Joan Barreda (ESP/Yamaha) à 29'......A la lutte depuis le début du Dakar avec Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel a pris un avantage qui pourrait s'avérer définitif ce mardi. Le pilote Mini a en effet remporté la 9eme spéciale, sa première cette année, pendant que le pilote Toyota perdait douze minutes après s'être perdu et avoir crevé à deux reprises. Peterhansel compte désormais 17'50 sur le Qatari au classement général, alors qu'il ne reste plus que trois spéciales à disputer. Derrière,Les Toyota sont trois trois dans le Top 5 ce mardi (Al-Attiyah, De Villiers et Al Rajhi) mais c'est bel et bien une Mini qui semble tout proche de remporter ce Dakar 2021 !Nasser Al-Attiyah-(QAT-/Toyota) à 17'50Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 1h02'25Jakub Przygonski-Timo Gottschlak (POL-ALL /Toyota) à 2h16'30Nani Roma -(ESP-/Prodrive) à 2h42'38