RALLYE-RAID / DAKAR 2021

7eme étape motos - Ha'il - Sakala (737 km, dont 453 km de spéciale) - Dimanche 10 janvier 2021



Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 3'57

Classement général motos après 7 étapes (sur 12)



Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 2'34



Al Rahji gagne l'étape, Peterhansel augmente son avance, Loeb encore en panne

RALLYE-RAID / DAKAR 2021



7eme étape autos - Ha'il - Sakala (737 km, dont 453 km de spéciale) - Dimanche 10 janvier 2021

1- Yazeed Al Rahji-Dirk Von Zitzewitz (SAU-ALL/Toyota) en 4h21'59



2-

Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) à 0"48



Matthieu Baumel

FRA

Classement général autos après 7 étapes (sur 12)

Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 26h26'50

Matthieu Baumel

FRA

Alexandre Winocq

FRA

Après une bonne journée de repos, le Dakar est reparti ce dimanche, pour la première des six dernières étapes au programme. Et Ricky Brabec (Honda) s'est rappelé à notre bon souvenir en s'imposant au terme des 453 kilomètres de spéciale. Le tenant du titre a connu quelques galères depuis le début du rallye et pointe à la huitième place du classement général, mais il a réussi une très belle étape pour reprendre du temps à tous ses concurrents.Brabec pointe désormais à 14'52 de son coéquipier Jose Ignacio Cornejo, deuxième de l'étape et nouveau leader du général, qui ne compte qu'une petite seconde d'avance sur Toby Price (KTM) ! Avec douze motards se tenant en vingt minutes, cette fin de Dakar promet d'être extrêmement serrée ! Le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna) aura notamment son mot à dire. Il est quatrième à 2'34 de Cornero.Jose Ignacio Cornejo (CHI/Honda) à 2'07Skyler Howes (USA/KTM) à 2'19Sam Sunderland (GBR/KTM) à 2'52Daniel Sanders (AUS/KTM) à 3'14Toby Price (AUS/KTM) à 1"Sam Sunderland (GBR/KTM) à 2'11Kevin Benavides (ARG/Honda) à 7'29...Si le classement des motos est très serré dans le Top 10, on sait qu'en autos, sauf catastrophe, la victoire devrait se jouer entre Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah.Ce dimanche, c'est le Saoudien Yazeed Al Rahji (Toyota) qui s'est montré le plus rapide et a su résister à Peterhansel, toujours à la recherche de sa première victoire en spéciale cette année. Il s'est finalement imposé avec 48 secondes d'avance sur le Français pour signer, à domicile, sa première victoire depuis 2015. Peterhansel a quant à lui repris deux minutes à Al-Attiyah ce qui, à défaut de victoire, suffit à son bonheur. Une fois de plus, le malchanceux du jour se nomme Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde des rallyes vit un calvaire sur ce Dakar 2021. L'Alsacien a cassé un roulement à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et est arrivé 1h50 après le vainqueur du jour.Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 1"15Nasser Al-Attiyah-(QAT-/Toyota) à 2'48Jakub Przygonski-Timo Gottschlak (POL-ALL /Toyota) à 12'00...Nasser Al-Attiyah-(QAT-/Toyota) à 7'53Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 41'06Jakub Przygonski-Timo Gottschlak (POL-ALL /Toyota) à 1h22'48Nani Roma -(ESP-/Prodrive) à 1h59