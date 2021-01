Rallye-raid - Dakar (E7) : Brabec gagne l'étape mais Cornejo prend la tête du général

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

7eme étape motos - Ha'il - Sakala (737 km, dont 453 km de spéciale) - Dimanche 10 janvier 2021



Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 3'57

Classement général motos après 7 étapes (sur 12)



Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 2'34



Après une bonne journée de repos, le Dakar est reparti ce dimanche, pour la première des six dernières étapes au programme. Et Ricky Brabec (Honda) s'est rappelé à notre bon souvenir en s'imposant au terme des 453 kilomètres de spéciale. Le tenant du titre a connu quelques galères depuis le début du rallye et pointe à la huitième place du classement général, mais il a réussi une très belle étape pour reprendre du temps à tous ses concurrents.Brabec pointe désormais à 14'52 de son coéquipier Jose Ignacio Cornejo, deuxième de l'étape et nouveau leader du général, qui ne compte qu'une petite seconde d'avance sur Toby Price (KTM) ! Avec douze motards se tenant en vingt minutes, cette fin de Dakar promet d'être extrêmement serrée ! Le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna) aura notamment son mot à dire. Il est quatrième à 2'34 de Cornero.Jose Ignacio Cornejo (CHI/Honda) à 2'07Skyler Howes (USA/KTM) à 2'19Sam Sunderland (GBR/KTM) à 2'52Daniel Sanders (AUS/KTM) à 3'14Toby Price (AUS/KTM) à 1"Sam Sunderland (GBR/KTM) à 2'11Kevin Benavides (ARG/Honda) à 7'29...