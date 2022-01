Rallye-raid - Dakar (autos/E4) : Al-Attiyah s'impose grâce à une pénalité

Un coup de pouce du destin pour Nasser Al-Attiyah, qui n'en avait pas vraiment besoin au vu de sa domination depuis le début de ce Dakar 2022. Le Qatari, qui avait terminé deuxième de la 4eme étape, la plus longue du Dakar 2022 (465km de spéciale), s'est finalement vu octroyer la victoire puisque le vainqueur, le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, a écopé de deux minutes de pénalité pour cause d'excès de vitesse. A domicile, le pilote de 40 ans pensait avoir décroché sa troisième victoire sur le Dakar, après avoir déjoué les pièges sur ce parcours fait de dunes puis de rocailles. Mais il a été rattrapé par la patrouille. Al-Attiyah s'impose finalement avec 25 secondes sur Sébastien Loeb, qui n'a pas connu de problèmes mécaniques cette fois-ci, et 52 sur Carlos Sainz, alors qu'Al-Rajhi rétrograde à la cinquième place du classement de l'étape. Le Qatari en profite pour s'envoler un peu plus au classement général, après un tiers de la course, avec 38 minutes d'avance sur Loeb et 49 sur Al-Rajhi.

Les galères s'enchaînent

Classement de l’étape 4 (Al Qaisumah – Riyadh, 707km dont 465km de spéciale) – Mercredi 5 janvier 2022

Sébastien Loeb

FRA

Classement général (après 4 étapes sur 12)

Sébastien Loeb

FRA

Si les favoris ont été épargnés, cette étape a fait beaucoup de dégâts chez les outsiders. A commencer par Stéphane Peterhansel. "Monsieur Dakar" a décidément bien des soucis avec son Audi électrique, et cette fois, c'est qui son amortisseur qui a cassé et le ventilateur et le radiateur d'eau qui ont été endommagés à la réception d'un saut vers le 100me kilomètre. Nani Roma, le coéquipier de Sébastien Loeb, quatrième mardi, a quant à lui été arrêté au 80eme kilomètre. Les trois hommes ne sont toujours pas arrivés.