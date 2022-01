Rallye-raid - Dakar (autos) : Loeb l'emporte et se rapproche d'Al-Attiyah

La première pour Prodrive, la quinzième pour Loeb

AUTOS

Classement de l'étape 2 (Ha'il - Al Qaisumah, 568km dont 338km de spéciale) - Lundi 3 janvier 2022



Sébastien Loeb

FRA

Classement général (après 2 étapes sur 12)



Sébastien Loeb

FRA

Et si ce Dakar 2022 était celui de Sébastien Loeb ? Le nonuple champion du monde des rallyes n'a jamais fait mieux que deuxième (en 2017) sur le Dakar. Une place qu'il occupe d'ailleurs après les trois premiers jours de course. Toutefois, celui qui avait été contraint à l'abandon lors de la dernière édition semble armé comme jamais depuis ses débuts sur le célèbre rallye-raid pour inscrire enfin son nom au palmarès de l'épreuve.Trois ans après sa dernière victoire,Intouchable sur ce parcours qui marquait l'apparition des premières dunes (il est passé en tête à tous les intermédiaires),En attendant d'éventuellement le chasser dans les jours à venir, avec le rêve non dissimulé de terminer devant tout le monde le jour de l'arrivée finale, l'ancien patron du WRC pourra se féliciter d'avoir décroché làEt avant peut-être de s'offrir sous les couleurs de Bahrein Raid Xtreme l'une des plus belles victoires de sa carrière,Voilà qui promet beaucoup pour la suite.2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-AND/Toyota ) à 3”283- Yazeed Al Rahji-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 8'41”4- Giniel De Villiers-Dennis Murphy (AFS/Toyota) à 11'17”5- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 16'39”...2--Fabian Lurquin (-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 9'16”3- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 40'53”4- Giniel De Villiers-Dennis Murphy (AFS/Toyota) à 41”225- Vladimir Vasilyev-Oleg Uperenko (RUS-UKR/VRT) à 43'39”...