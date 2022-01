Rallye-raid - Dakar : Al-Attiyah et Sanders frappent les premiers

C'est parti pour le Dakar 2022 ! En ce premier jour de l'année, toujours en Arabie Saoudite, se déroulait la première partie de la première étape du rallye-raid le plus célèbre du monde. Les pilotes avaient 19 kilomètres de spéciale pour se départager, et les quinze premiers auront le droit de choisir leur ordre de départ pour la deuxième partie de l'étape (mieux vaudra éviter d'ouvrir la route), qui aura lieu dimanche sur 333 kilomètres de spéciale. En autos, c'est le favori de cette édition 2022, Nasser Al-Attiyah, qui s'est montré le plus rapide, en l'emportant en un peu moins de onze minutes devant Carlos Sainz et Brian Baragwanath. Sébastien Loeb, avec son nouveau copilote Fabien Lurquin, a pris la cinquième place à 37 secondes du vainqueur, alors que "Monsieur Dakar" Stéphane Peterhansel, le tenant du titre, qui roule désormais au volant d'une Audi électrique (comme Sainz) n'a pu faire mieux que quatorzième à 1'12 du Qatari. Mais il était ravi à l'arrivée : « Au départ de la spéciale, quand on a vu le décompte, c’était un moment d’émotion parce qu’il y a eu beaucoup de travail depuis des mois et des mois. Nous avons fait cette spéciale tout en douceur, tout en silence. On a fait 20 kilomètres, on rentre dans la course. On roule très prudemment, on regarde encore les paramètres, mais en conduite la voiture est très sympa. Il y a du plaisir de pilotage et c’est très important. Cela confirme tout ce que nous avons vu en essais, et elle franchit bien les dunes, c’est un bon point. Nous voulions éviter d’être dans les dix premiers pour ne pas avoir à choisir. Donc j’ai roulé vraiment très doucement. »

Sanders motard le plus rapide



En moto, cinq pilotes différents se sont imposé ces cinq dernières années et la course est plus ouverte que jamais. C'est en tout cas l'Australien Daniel Sanders qui a remporté cette étape 1A, en 55 minutes, devant le Chilien Pablo Quintanilla, le Bostwanais Ross Branch et le tenant du titre argentin Kevin Benavides, qui finit à deux minutes. Il y a donc quatre constructeurs différents aux quatre premières places. Premier Français, Adrien Van Beveren termine sixième. « J’ai eu mal au bras, je n’étais pas super relax, mais je connais cette sensation, cela va se libérer, c’est normal, a-t-il confié à l'arrivée. Je suis en phase avec moi-même, je donne le meilleur, je ne fais pas de stratégie. Je n’ai pas terminé le Dakar depuis 2017, j’ai envie d’aller au bout. Si j’arrive à m’exprimer à mon niveau, je pense que la performance sera au rendez-vous. J’espère que le travail va payer. »



RALLYE-RAID / DAKAR 2022

AUTOS

Classement de l'étape 1A et classement général (Jeddah - Ha'il, 595km dont 19km de spéciale) - Samedi 1er janvier 2022

1- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-AND/Toyota ) en 10'56

2- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP/Audi) à 12"

3- Brian Baragwanath - Leonard Cremer (AFS/Century) à 36"

4- Henk Lategan-Brett Cummings (AFS/Toyota) à 36"

5- Sébastien Loeb-Fabian Lurquin (FRA-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 37"

...



MOTOS

Classement de l'étape 1A et classement général (Jeddah - Ha'il, 595km dont 19km de spéciale) - Samedi 1er janvier 2022

1- Daniel Sanders (AUS/Gas Gas Factory) en 55'30

2- Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 1'00

3- Ross Branch (BWA/Yamaha) à 1'55

4- Kevin Benavides (ARG/KTM) à 2'00

5- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 2'35

6- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 2'40

...