Moto3 - GP d’Italie : Dupasquier toujours dans un état critique

昨日の予選中にチームメイトのジェイソンが転倒し深刻な状態な為、ジェイソン、親族を尊重しレースはリタイヤする事にしました。

We decided not to race today in #italiangp.

The situation of Jason still critical and all our thoughts are with him. Keep fighting my friend Jason.#motogp pic.twitter.com/8rYxSgS7nN



— Ryusei Yamanaka12. (@yamanaka_ryusei) May 30, 2021

Dupasquier "polytraumatisé"

Le cœur n’y est pas pour l’écurie Prüstel GP. Elle a décidé de ne pas aligner son pilote japonais Ryusei Yamanaka sur le Grand Prix Moto3 d’Italie, au Mugello, en soutien à son autre pilote, Jason Dupasquier. Le Suisse, qui fêtera ses 20 ans en juillet, est toujours « dans un état critique » a fait savoir son écurie dimanche matin en annonçant son forfait. Le natif de Bull est toujours à l'hôpital de Florence, où il avait été héliporté samedi après sa très lourde chute lors des qualifications du Grand Prix, qui ont dû être interrompues par un drapeau rouge. Les images de l'accident ont été diffusées de façon limitée (comme c'est le cas lors d'incidents très graves),Après une quarantaine de minutes de soins par l'équipe médicale du circuit, Jason Dupasquier a été héliporté à l'hôpital, et l'AFP, citant une source médicale, a révélé samedi en fin d'après-midi qu'il était "polytraumatisé et dans un état grave", mais aucune information n'a fuité concernant une éventuelle opération neurochirurgicale. Les nouvelles sont donc peu nombreuses et assez inquiétantes, espérons qu'il y en ait plus et des plus rassurantes durant les prochaines heures. Quoi qu'il soit, le Grand Prix de Moto3, dont le départ sera donné à 11h00, sera très particulier et le podium ne devrait pas donner lieu aux scènes de joie habituelles.Il a notamment terminé septième du Grand Prix d’Espagne.