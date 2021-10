Moto : Le Supercross de Paris encore annulé ?

Le Supercross de Paris annulé pour la deuxième année de suite ? Supprimé l'année dernière en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le rendez-vous pourrait passer de nouveau à la trappe cette année. A l'origine, le supercross de Paris aurait dû reprendre du service les 6 et 7 novembre prochains à La Paris-La Défense Arena et ainsi renouer avec la tradition de l'événement dans la capitale (il se déroulait auparavant à l'Accor Arena de Paris-Bercy). Mais c'était avant que les organisateurs ne révèlent ce mardi dans un communiqué à trois semaines des deux dates initialement prévues que La Paris-La Défense Arena n'accueillerait finalement pas le rendez-vous en dépit de leurs efforts pour que ce supercross de Paris soit maintenu aux dates initialement annoncées. "La prochaine édition du Supercross de Paris, qui devait se dérouler les 6 et 7 novembre prochains à Paris La Défense Arena, ne pourra malheureusement pas avoir lieu à ces dates. Dans des circonstances rendues particulièrement difficiles par la crise sanitaire et les conséquences de celle-ci sur les voyages internationaux, en particulier depuis les Etats-Unis, les équipes de Larivière Organisation ont remué ciel et terre afin de maintenir cette édition telle qu’elle était prévue à ces dates. Malheureusement, en dépit de tous ses efforts, Larivière Organisation déplore que ces dates soient devenues intenables et présente ses excuses à ses fidèles visiteurs pour le désagrément causé par ce changement."

Le Supercross uniquement décalé et pas annulé ?

Car il n'est pas question d'annulation pure et simple de nouveau pour le moment, à en croire l'organisation. Cette dernière assure en effet qu'elle va mettre tout en œuvre pour ne pas avoir à rayer l'évènement de la carte pour la deuxième année de suite mais pour avoir uniquement à le décaler de quelques semaines, quitte à proposer le supercross dans un autre format que celui qu'il est donné habituellement à voir. "Les équipes du Supercross de Paris et Paris La Défense Arena ont décidé de ne pas baisser les bras et travaillent d’arrache-pied pour pouvoir offrir à son public de connaisseurs un spectacle sportif à la hauteur de son prestige, au prix d’un décalage de quelques semaines et d’un format repensé", assure Larivière Organisation, précisant qu'elle fait actuellement "son maximum" pour pouvoir communiquer au plus vite (avec l'espoir que cela soit "dans les jours qui viennent") les nouvelles dates ainsi que les détails de cette 38eme édition (la 4eme à La Défense), si elle est bien maintenue. Ce qui n'est pas encore garanti pour l'instant.