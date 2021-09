Moto - Carnet noir : Le jeune pilote espagnol Dean Berta Viñales est décédé ce samedi à Jérez de la Frontera

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl



— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021

Toutes les activités de la journée annulées à Jérez

Le 25 septembre restera un triste jour pour le monde de la moto. Et ce, au même titre que le 30 mai dernier, soit la date du décès de Jason Dupasquier après un accident lors des qualifications du Grand Prix d’Italie en Moto3. Ce samedi, Dean Berta Viñales, cousin du pilote Aprilia en MotoGP Maverick Viñales, âgé seulement de 15 ans, est décédé après avoir chuté sur le circuit de Jérez de la Frontera, en Espagne, dans la catégorie World Supersport 300. Le pilote de l'écutie Viñales Racing Team, montée par le père de Maverick, est tombé au premier virage du circuit andalou ce matin dans la première course du week-end alors qu’il restait une poignée de tours à parcourir. Plusieurs autres pilotes ont été impliqués dans cette chute et Dean Berta Viñales a été gravement blessé à la tête et au thorax.« Des véhicules médicaux sont immédiatement arrivés sur place et le pilote a été soigné sur la piste, dans l'ambulance et au centre médical du circuit. Malgré les efforts de l'équipe médicale du circuit, le centre médical a annoncé que Dean Berta Viñales a malheureusement succombé à ses blessures », a déclaré l’organisation du championnat du monde. Dans un premier temps, le départ de la course 1 de Superbike prévue en début d'après-midi a été décalé sans que l’organisateur ne donne plus d’informations. Ce dernier a ensuite annulé toutes les activités de la journée sur le circuit avant d’annoncer, moins de deux heures plus tard, la mort de Dean Berta Viñales. « La FIM (Fédération Internationale de motocyclisme), Dorna Sports (promoteur) et le Circuit de Jérez - Angel Nieto transmettent leurs plus sincères condoléances à la famille, aux amis, à l'équipe et aux proches de Berta Viñales », conclut l’organisation du championnat.