Les 24 Heures du Mans décalées en août

La liste des engagés connue mardi

C'était un secret de polichinelle depuis les révélations de L'Equipe mercredi, c'est désormais officiel : les 24 Heures du Mans 2021 ne se dérouleront les 12 et 13 juin, mais les 21 et 22 août. Les organisateurs souhaitent en effet se donner un maximum de temps pour pouvoir accueillir du public dans le respect des consignes sanitaires, et espèrent que ces deux mois supplémentaires de marge par rapport à la pandémie de coronavirus permettront de recevoir plus de monde, sachant que selon L'Equipe, il faudrait au moins 50 000 spectateurs payants pour que les organisateurs ne perdent pas d'argent. "Les dates des autres épreuves et événements prévus au calendrier sportif du circuit du Mans restent à ce jour inchangées. L'ACO travaille avec les organisateurs des différentes épreuves potentiellement impactées par ce changement de dates. Pour cette édition qui verra pour la première fois s'affronter des Hypercars en piste, l'ACO affirme sa position : priorité est donnée aux spectateurs. Toutes les informations relatives à la billetterie et au format détaillé de l'épreuve seront communiquées à la fin du mois d'avril prochain", précisent les organisateurs.Pierre Fillon, le président de l'ACO, estime que cette solution était la meilleure, car il ne se voyait pas organiser la mythique épreuve à huis clos pour la deuxième année de suite. "Cette décision, bien que difficile à prendre, est la plus adéquate. Nous n'imaginons pas organiser pour la seconde année consécutive les 24 Heures du Mans sans spectateur. Il est alors de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif indispensable tout en garantissant aux concurrents une visibilité sur l'ensemble de la saison. Nous travaillons sans relâche pour proposer un événement sûr, apportant les garanties nécessaires et indispensables sur le plan sanitaire. Le spectacle s'annonce palpitant en piste, avec l'arrivée de la nouvelle catégorie Hypercar, explique-t-il. La liste des engagés sera révélée mardi prochain.