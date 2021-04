IndyCar : Vers une jauge à 135 000 spectateurs pour les 500 Miles d'Indianapolis

May is right around the corner, and we're ready for fans to be ‘Back Home Again’ for this year’s #Indy500.

Up to 40 percent of venue capacity will be welcomed to #IMS on Race Day with additional Month of May details available on https://t.co/OLvD4AEN8L.

#INDYCAR | #IsItMayYet pic.twitter.com/gaZsMSI8RU



— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) April 21, 2021

Du public mais également des restrictions le jour de la course

L’IndyCar ne veut pas revivre des 500 Miles d’Indianapolis à huis clos. L’édition 2020 du « plus grand spectacle du sport automobile », remportée par le Japonais Takuma Sato, s’étaient déroulées dans des tribunes absolument vide et à une inhabituelle date en août. Mais, dans un communiqué, l’Indianapolis Motor Speedway (IMS) a confirmé son intention d’ouvrir de nouveau ses travées pour la 105eme édition de la course, prévue le 30 mai prochain sur le mythique ovale long de deux miles et demie. Alors que le récent Final Four du championnat universitaire de basketball a accueilli 8000 spectateurs au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis, Roger Penske et ses équipes entendent aller encore plus loin et faire de l’Indy 500 l’événement ayant accueilli le plus de public depuis le début de la pandémie provoquée par le coronavirus. En effet, les plans établi avec les autorités sanitaires locales pourraient permettre d’ouvrir à 40% les tribunes installées autour de l’ovale le jour de la course.Alors que les 500 Miles d’Indianapolis accueillent en général 250 000 personnes en tribunes et jusqu’à 400 000 personnes dans l’enceinte du circuit, une telle jauge permettrait à environ 135 000 personnes d’assister à la course dans des conditions sanitaires optimales. « Cet événement et cet endroit représentent tellement pour ceux que nous croisons et que nous entendons chaque jour, qu’ils soient résidents de l’Etat de l’Indiana ou des fans de sport automobile aux quatre coins du monde, a confié à l’agence Associated Press Mark Miles, président de Penske Entertainment, propriétaire de l’IndyCar et de l’IMS. Nous avons le sentiment que nous devons protéger cet héritage, le faire prospérer et organiser la course. Nous sommes prêts à faire un pas en avant pour relancer l’économie et, tant dans cette ville que dans cet Etat, ça passe par des événements sportifs qui ont été arrêtés depuis de longs mois. » Toutefois, des concessions ont été faites avec l’annulation des concerts qui jalonnent la semaine menant à la course alors que l’intérieur du circuit sera fermé au public. De plus, les spectateurs auront l’obligation de porter un masque dans l’enceinte du circuit.