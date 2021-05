IndyCar : Une course sur ovale court pour Grosjean

Grosjean : « Il ne faut jamais dire jamais »

Après son podium lors du Grand Prix d’Indianapolis, Romain Grosjean a mis sa saison d’IndyCar entre parenthèses. En effet, le championnat nord-américain de monoplaces s’est mis en mode 500 Miles d’Indianapolis avec une semaine d’essais libres menant aux qualifications puis la course tant attendue le week-end prochain. Or, Romain Grosjean a convenu avec son écurie Dale Coyne Racing with RWR de ne pas prendre part aux courses sur ovales cette saison. Invité ce lundi lors d’un direct sur Twitch mené par le commentateur des Grands Prix de F1 sur Canal+ Julien Fébreau, Romain Grosjean est revenu sur les raisons de ce choix « J’ai pris cette décision car j’ai vécu un truc extraordinaire à Bahreïn. J’ai réussi à sortir des flammes mais ce n’était pas loin d’être ma dernière course. Quand j’ai pris la décision de revenir en course automobile en prenant l’option IndyCar, j’ai discuté avec ma femme et mes enfants. On a pris ce que j’appelle une décision d’équipe. Ils m’ont dit : ‘OK, tu peux retourner faire de la course automobile, on accepte ça. En revanche, on n’est pas prêts pour le moment à te laisser faire les ovales, c’est trop risqué’.»Toutefois, alors que l’ancien pilote Haas en Formule 1 échangeait avec le vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 2019, son compatriote Simon Pagenaud, Romain Grosjean a confié qu’il allait tout de même se frotter aux courses sur ovales… mais pas n’importe laquelle. Assurant que « tout peut changer dans le futur » et qu’« il ne faut jamais dire jamais », le Genevois a déclaré qu’il sera bien au départ de la course sur l’ovale court de Gateway, prévue le 21 août prochain. « Normalement, je vais faire la course de Gateway cet été, qui est un ovale mais un ‘short track’, c’est à dire un peu plus court. » Simon Pagenaud confirmant que « ce n’était pas le plus simple pour commencer », Romain Grosjean a justifié ce choix « parce qu’on freine », un élément qui l’a « un peu rassuré ». Une participation à cette course qui motive le pilote français car « ça fait partie du championnat et ça a l’air d’être un truc assez différent ». Des courses sur ovales qui sont « beaucoup plus compliquées que ce qu’on a l’impression quand on regarde ça de très loin » et pour lesquelles on pourrait voir un jouer Romain Grosjean au départ.