IndyCar : Rossi s'impose à Indianapolis et met fin à trois ans de disette

For the first time in 3 years, "Babygirl" is back out front.

RETWEET to congratulate @AlexanderRossi on his #GallagherGP win.#INDYCAR // @FollowAndretti pic.twitter.com/f7wtZH1UUT



— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 30, 2022

Rossi a saisi sa chance

INDYCAR / GRAND PRIX D’INDIANAPOLIS II

Classement final - 85 tours (333,570km) - Samedi 30 juillet 2022

Classement du championnat pilotes après 13 courses (sur 17)

Alexander Rossi attendait ça depuis un peu plus trois ans. Sevré de victoire en IndyCar depuis la course à Road America en juin 2019, le pilote de l’écurie Andretti Autosport a su se montrer le plus fort sur le circuit routier d’Indianapolis. Une course qui a pourtant été un temps dominé par Colton Herta qui, grâce à un excellent départ puis une relance idéale quatrième tour, a pu s’installer en tête. Au fil des stratégies, le pilote Andretti a su conserver la main. Mais, alors qu’il avait creusé l’écart après 40 des 85 tours au programme, la monoplace du pilote américain a commencé à perdre de la puissance, la transmission semblant irrémédiablement touchée. A peine entré dans la ligne des stands, Colton Herta a immobilisé sa voiture et vu sa course s’achever prématurément. Un incident qui a ainsi permis à Alexander Rossi de s’installer en tête.L’Américain a alors pu prendre ses distances sur Christian Lundgaard, Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Rinus VeeKay et Graham Rahal. Après la dernière vague d’arrêts aux stands, le leader a perdu un peu de sa superbe mais le pilote Andretti a alors haussé le rythme pour une nouvelle fois se mettre à l’abri. Alexander Rossi a coupé la ligne d’arrivée avec une avance de trois secondes et demie sur Christian Lundgaard. L’ancien pensionnaire de la filière Alpine s’offre un premier podium en IndyCar devant Will Power. Côté Français, ce deuxième Grand Prix d’Indianapolis n’a duré que 35 tours pour Simon Pagenaud, premier pilote contraint à l’abandon. Romain Grosjean, parti depuis la 22eme position, a su se frayer un chemin jusqu’à la 16eme place à l’arrivée. Avec sa troisième place et grâce à la contre-performance de Marcus Ericsson, seulement 11eme, Will Power reprend les commandes du championnat pour neuf points avec encore quatre courses à disputer.Christian Lundgaard (DAN/Rahal Letterman Lanigan) à 3’’5441Will Power (AUS/Team Penske) à 14’’8481Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) à 15’’9694Josef Newgarden (USA/Team Penske) à 18’’4253Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 59’’0527Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 51 toursMarcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) 422Josef Newgarden (USA/Team Penske) 399Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 393Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP) 385Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 262Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 259