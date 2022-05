IndyCar : O'Ward l'emporte en Alabama devant Palou, nouveau leader du championnat

Pato O'Ward a mis fin à la série de victoires du Team Penske. Alors que Josef Newgarden et Scott McLaughlin se sont partagés les succès en ce début de saison IndyCar, le Mexicain a permis à McLaren de briller à l’occasion du Grand Prix d’Alabama, disputé sur le circuit de Barber. Auteur de la pole position ce samedi, Rinus VeeKay a su prendre le meilleur départ pour conserver la tête mais le jeu stratégique a commencé dès le 11eme des 90 tours au programme de la course, avec notamment Romain Grosjean qui est passé par les stands au 13eme tour alors qu’il pointait au septième rang. Aux avant-postes, Rinus VeeKay a prolongé son premier relais jusqu’au 30eme tour et construit une avance de deux secondes sur Pato O'Ward. Le décalage de stratégies entre ceux sur trois arrêts et ceux sur seulement deux a permis un belle bataille entre Josef Newgarden et Colton Herta pour la première place jusqu’à l’intervention de la voiture de sécurité au 33eme tour après un tête-à-queue de Callum Ilott, bloqué dans un bac à graviers. Une neutralisation qui a poussé les plus agressifs niveau stratégie à passer un nouvelle fois par les stands.

O'Ward est allé chercher la victoire

La relance a vu Rinus VeeKay tenir bon puis creuser à nouveau l’écart face au Mexicain. La donne a changé au 60eme tour quand, après leur dernier arrêt, Pato O'Ward a fait le forcing pour revenir puis doubler avec autorité Rinus VeeKay dans une manœuvre par l’extérieur. A partir de là, le pilote McLaren s’est envolé. Dans les derniers tours, après avoir doublé le Néerlandais, Alex Palou s’est mis en chasse derrière le leader mais le champion IndyCar a été trop court, échouant à 980 millièmes de seconde du vainqueur. Après avoir décroché, Rinus VeeKay doit se contenter de la troisième place. Romain Grosjean, à l’attaque dans les derniers tours, a pu remonter au septième rang, prenant l’avantage sur Graham Rahal dans le dernier tour après un duel très viril. Simon Pagenaud, de son côté, a su faire une belle remontée du fond de la grille pour termine onzième. Avec sa deuxième place, Alex Palou prend la tête du championnat avec trois points d’avance sur Scott McLaughlin, sixième ce dimanche, et neuf sur Josef Newgarden, dont le pari stratégique n’a pas payé avec une 14eme place. Romain Grosjean pointe au huitième rang quand Simon Pagenaud est 12eme. Maintenant, place au mois de mai à Indianapolis avec le Grand Prix puis les 500 Miles.



INDYCAR / GRAND PRIX D’ALABAMA

Classement final - 90 tours (333km) - Dimanche 1er mai 2022

1- Pato O'Ward (MEX/Arrow McLaren SP) en 1h48’39’’4368

2- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) à 0’’9800

3- Rinus VeeKay (PBS/Ed Carpenter Racing) à 12’’4819

4- Will Power (AUS/Team Penske) à 15’’2616

5- Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) à 22’’8297

6- Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) à 24’’0649

7- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 24’’5161

8- Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan Racing) à 31’’9173

9- Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport) à 33’’2497

10- Colton Herta (USA/Andretti Autosport with Curb-Agajanian) à 33’’5102

11- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 33’’7418

…



Classement du championnat pilotes après 4 courses (sur 17)

1- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 144 points

2- Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) 141

3- Josef Newgarden (USA/Team Penske) 135

4- Will Power (AUS/Team Penske) 134

5- Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP) 114

…

8- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 101

…

12- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 69

…