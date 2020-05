IndyCar : Nouvelle modification du programme de la saison 2020

Updated 2020 NTT INDYCAR SERIES schedule has been released.

Un troisième « double-header » désormais au programme

A l’image de nombreux autres championnats, l’IndyCar doit s’adapter aux circonstances sanitaires même s’il est centré sur l’Amérique du Nord. Alors que l’entame de la saison 2020 doit avoir lieu le 7 juin prochain sur l’ovale du Texas, le principal championnat de monoplaces aux Etats-Unis a officialisé ce jeudi une nouvelle révision de son calendrier. Deux courses initialement prévues ont dû être purement et simplement annulées en raison des restrictions mises en place au niveau local afin de lutter contre la propagation du Covid-19 qui qui rendent impossible l’organisation des épreuves. Les courses de Richmond (27 juin) et de Toronto (12 juillet) ont été écartées pour une saison réduite à quatorze courses en quatre mois. Le temps fort de cette saison, les 500 Miles d'Indianapolis, reste programmé pour le 23 août, avec les qualifications prévues une semaine auparavant.Le créneau du week-end du 12 juillet sera finalement occupé par deux courses en deux jours, un « double-header » sur le mythique circuit de Road America les 11 et 12 juillet prochain. Un week-end chargé qui sera immédiatement suivi par deux courses sur l’oval de l’Iowa. Le circuit de Laguna Seca organisera son « double-header » les 19 et 20 septembre avant la dernière ligne droite du championnat avec une deuxième course sur le circuit routier d’Indianapolis avant la finale à St Petersburg, en Floride, qui devait accueillir la première manche de la saison en mars dernier. « Nos équipes et nos pilotes sont prêts à reprendre la piste et vont proposer un spectacle de classe mondiale, a déclaré Mark Miles, président de Penske Entertainment, propriétaire de l’IndyCar. Dans cette période sans précédent, nous apprécions cette opportunité de lancer notre saison et je suis confiant à l’idée de proposer un grand spectacle. » Une première étape de la saison qui, comme beaucoup de courses cette année, se déroulera à huis clos.