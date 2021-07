IndyCar - Mid-Ohio : Première victoire de la saison pour Newgarden, Grosjean finit septième

A checkered flag never looked so good.

Newgarden a résisté, Grosjean a fait une belle remontée

INDYCAR / HONDA 200 AT MID-OHIO

Classement final - 80 tours (290,650km) - Dimanche 4 juillet 2021

Classement du championnat pilotes après 10 courses (sur 16)

Josef Newgarden s’est montré dominateur mais a tout de même eu chaud. Le champion IndyCar 2017 et 2019 est allé chercher à Mid-Ohio la première victoire du Team Penske depuis le début de la saison à l’issue d’une course dont il a mené 73 des 80 tours au programme. Une course dont le départ a été marqué par un incident entre James Hinchcliffe et Ryan Hunter-Reay alors que, dans le même temps, Felix Rosenqvist est parti en tête-à-queue après un contact avec Romain Grosjean, parti seulement 18eme à la suite d’une erreur en qualifications. Lors de la relance, Will Power et Ed Jones sont allés à la faute et ont vu leur course prendre fin prématurément. Toutefois, cette deuxième neutralisation s’est avérée la dernière d’une course pauvre en incidents. Colton Herta semblait avoir les moyens de contester la domination de Josef Newgarden, parti de la pole position pour la troisième fois de suite, mais deux arrêts au stands compliqués l’ont fait plonger dans le classement pour une 13eme place finale, juste devant un Simon Pagenaud dont la stratégie décalée n’a pas fonctionné.Au fil des tours, et avec une stratégie parfaitement huilée, Josef Newgarden a pu creuser un écart dépassant les sept secondes à l’orée des quinze derniers tours. Mais, alors qu’il a dû composer avec un trafic très dense en fin de course, le pilote Penske a vu Marcus Ericsson tirer parti du système de « push-to-pass » pour hausser son rythme et réduire petit-à-petit l’écart. Avec deux tours encore à parcourir, l’écart entre les deux pilotes s’est rapproché de la seconde mais Marcus Ericsson, ancien pilote Sauber en Formule 1, échoue finalement à huit dixièmes de seconde quand le leader du championnat Alex Palou complète le podium à 22 secondes. Côté Français, après la frayeur du départ et un moment chaud avec son compatriote Sébastien Bourdais, Romain Grosjean a su trouver son rythme pour remonter dans la hiérarchie et prendre la septième place sur la ligne d’arrivée. Sébastien Bourdais, pour sa part, a conclu la course à la onzième place. Alors que l’IndyCar va faire une pause d’un mois avant la course dans les rues de Nashville, Alex Palou compte désormais 39 points d’avance sur Pato O’Ward. Simon Pagenaud pointe à la sixième place quand Sébastien Bourdais et Romain Grosjean sont respectivement 15eme et 16eme.Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing-Honda) à 0’’8790Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing-Honda) à 22’’2350Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing-Honda) à 32’’3775Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport-Honda) à 33’’1414Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) à 35’’1630Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet) à 52’’0013Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) à 58’’3495Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP-Chevrolet) 345Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing-Honda) 328Josef Newgarden (USA/Team Penske-Chevrolet) 315Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing-Honda) 280Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) 271Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet) 155Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) 151