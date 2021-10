IndyCar : L'ovale d'Indianapolis, nouvelle découverte pour Romain Grosjean

Grosjean aura 40 tours à faire

Après une première saison pour voir, Romain Grosjean change de braquet. Auteur de deux podiums et une pole position avec Dale Coyne Racing, le pilote français a officiellement rejoint l’écurie Andretti Autosport pour y remplacer Ryan Hunter-Reay. Une signature qui s’accompagne d’un programme modifié pour l’ancien pilote Haas en Formule 1 car, après avoir fait l’impasse sur les ovales mis à part celui de Gateway, il prendra part à l’intégralité des 17 courses au calendrier de la saison 2022. Cela signifie qu’il sera au départ des cinq courses prévues sur circuits ovales, dont les prestigieux 500 Miles d’Indianapolis. C’est avec cet objectif en tête que Romain Grosjean a récemment rejoint l’Indiana pour se soumettre au « rookie orientation programme » à l’occasion d’une séance d’essais programmée ce mercredi sur l’Indianapolis Motor Speedway, avec des prescriptions très strictes à suivre pour que les organisateurs du championnat s’assurent que le Genevois soit à même de tenir sa place lors de la course.Ces essais seront pour Romain Grosjean l’occasion de s’installer pour la toute première fois au volant de la monoplace portant le numéro 28 et avec la très connue livrée jaune et rouge. Durant cette journée d’essais, le Français devra respecter un programme immuable et imposé à tous les rookies de l’Indy 500. Tout d’abord, le pilote de 35 ans devra parcourir dix tours de l’ovale de 2,5 miles (soit un peu plus de quatre kilomètres) à une vitesse comprise entre 330 et 338 km/h. Une fois cette première étape, il devra ajouter quinze tours à une vitesse moyenne entre 338 et 346 km/h. Enfin, pour valider son programme, il devra conclure avec quinze tours supplémentaire avec une vitesse moyenne supérieure à 346 km/h. Romain Grosjean ne devrait pas être seul en piste à cette occasion puisque la légende de la NASCAR Jimmie Johnson sera également de la partie, malgré 18 courses disputées sur ce circuit dans son ancienne discipline. En coulisses, le pilote français sera observé de près par son ingénieur chez Dale Coyne Racing cette saison, son compatriote Olivier Boisson, qui devrait le suivre chez Andretti Autosport.