IndyCar : L'incroyable remontada de Pagenaud

Pagenaud partira encore dernier samedi

Si l’IndyCar est un sport majoritairement composé de pilotes américains, ce sont pourtant deux Français qui en ont écrit deux des plus belles pages. En effet, depuis Sébastien Bourdais en mars 2017 à St-Petersburg, aucune pilote n’avait réussi à gagner une course en étant parti dernier sur la grille. Et c’est pourtant ce qu’a réussi Simon Pagenaud ce vendredi lors des Iowa 250s ! Le pilote de 36 ans, victime d’un problème de pression d’essence, n’avait pas réussi à signer le moindre temps lors de la séance de qualification, et est donc parti 23eme et dernier sur la grille. Mais après les dix premiers tours (sur 250), il était déjà revenu dans le Top 15, puis il est parvenu à remonter petit à petit,Il s’impose au final en 1h41’25, avec près d’une demi-seconde d’avance sur le Néo-Zélandais Scott Dixon, qui lui a donné du fil à retordre jusqu’au bout, et qu’il talonne désormais au classement général.« Quelle soirée ! Quelle journée pour nous tous ! Tout d’abord, bravo à toute l’équipe pour ses efforts pour récupérer depuis Road America (les deux courses disputées le week-end dernier dans le Wisconsin, ndlr). Les qualifications ont été décourageantes, mais ces gars-là n’ont jamais laissé tomber. C’est ça, une équipe ! Je ne peux pas le croire. Il va falloir que je revoie la course. Comment en suis-je arrivé là ? Les 50 derniers tours étaient très tendus. Quand Scott (Dixon) est derrière vous, vous avez intérêt à respecter vos marques », a réagi Pagenaud après la course.Une saison 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus, qui a contraint les organisateurs à remodeler le calendrier, avec notamment trois doublons (deux courses en deux jours au même endroit). Ce sera d’ailleurs le cas ce week-end dans l’Iowa, puisqu’une deuxième course se tiendra ce samedi. Pagenaud, encore ennuyé par ses problèmes de pression d’huile, partira de nouveau dernier. Pour une nouvelle remontada ?