IndyCar : L'engagement de McLaren pérénnisé

Brown : « Un signal fort de notre engagement à long terme »

L’engagement de McLaren en IndyCar va gagner en puissance. Déjà engagée en Formule 1 et prochainement au départ du championnat de buggy électriques Extreme E, la firme de Woking a décidé de consolider sa position au sein du championnat nord-américain de monoplaces. Arrivée en IndyCar au début de la saison 2020 au travers d’un partenariat avec l’écurie Schmidt Peterson Motorsports, fondée par l’ancien pilote Sam Schmidt en 2001 avec Ric Peterson qui l’a rejoint en 2013, la marque McLaren va prochainement prendre le contrôle de l’écurie actuellement connue sur le nom Arrow McLaren SP et qui a remporté cette saison deux courses, dans le Texas et à Detroit avec le pilote mexicain Pato O’Ward. Dans les faits, McLaren va acquérir d’ici la fin de l’année 2021 75% du capital de l’écurie Schmidt Peterson Motorsports et ainsi en faire son écurie officielle à part entière en vue de la saison 2022 du championnat IndyCar.Alors que Taylor Kiel, actuel président de l’écurie, va conserver ses responsabilités, un nouveau conseil d’administration sera nommé. Il sera composé de cinq membres dont Sam Schmidt et Ric Peterson qui seront rejoints par trois personnes nommées par McLaren. Actuel PDG de McLaren Racing, la division sport automobile du constructeur britannique, Zak Brown va présider ce conseil d’administration. « L'annonce d’aujourd'hui (dimanche) est un signal fort de notre engagement à long terme en IndyCar, à la fois comme championnat et comme plateforme marketing pour McLaren Racing et nos sponsors, a confié ce dernier dans un communiqué. McLaren Racing pense que l'IndyCar continuera à développer notre marque en Amérique du Nord, à servir notre base de fans et de partenaires américains en pleine expansion à travers notre portefeuille de courses et à créer de la valeur à long terme. Les courses sont uniques, avec des concurrents de classe mondiale, tant au niveau des pilotes que des équipes, et des fans passionnés et très engagés. » Une annonce qui intervient alors que le championnat IndyCar reprend ses droits ce week-end sur un circuit urbain tracé au cœur de Nashville.