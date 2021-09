IndyCar : Le GP de Long Beach dominé par Herta, Palou remporte le titre

Pagenaud et Bourdais terminent bien, pas Grosjean

INDYCAR / GRAND PRIX DE LONG BEACH

Classement final - 85 tours (269,195km) - Dimanche 26 septembre 2021

Classement final du championnat pilotes

Après Laguna Seca, Long Beach pour Colton Herta ! Le pilote américain a conclu la saison 2021 du championnat IndyCar avec une deuxième victoire consécutive en Californie au terme d’une course mouvementée. Quatorzième sur la grille de départ, le fils de l’ancien pilote Bryan Herta a su faire une belle remontée dans le peloton pour aller chercher sa sixième victoire dans le championnat nord-américain de monoplaces. En fin de course, l’Américain a su résister à son compatriote Josef Newgarden, dernier rival d’Alex Palou pour le titre de champion à l’occasion de cette 16eme et dernière manche de la saison. Le pilote Andretti s’impose avec une marge d’une demi-seconde sur la ligne d’arrivée. Champion 2020, Scott Dixon termine la saison sur une troisième place devant son coéquipier chez Chip Ganassi Racing Alex Palou. L’Espagnol, à 24 ans, réalise la plus belle performance de sa carrière. Plus régulier, le natif de Sant Antoni de Vilamajor remporte son premier championnat.Un titre IndyCar qui s’est rapproché dès la fin du premier tour. En effet, dans le dernier virage, Pato O’Ward a été heurté par Ed Jones. Parti en tête-à-queue, le pilote Arrow McLaren SP a dû repartir en queue de peloton avant de se résigner à abandonner en raison d’une panne de transmission. Si son écurie a pu récupérer la monoplace et réparer, Pato O’Ward n’a fait que quelques tours avant de s’arrêter définitivement. Côté Français, cette dernière manche de la saison 2021 a été douce-amère. Pour ce qui restera sa dernière course au sein de l’écurie Penske avant de rejoindre Meyer Shank Racing, Simon Pagenaud a vu son pari tactique de partir en pneus durs fonctionner relativement pour une cinquième place à l’arrivée. Sébastien Bourdais, quant à lui, a franchi la ligne avec une huitième position. Romain Grosjean, quant à lui, n’a pas vu le drapeau à damier. Malgré de belles batailles en début de course, le futur pilote Andretti Autosport a vu sa course prendre fin sur un contact avec le mur qui a endommagé sa monoplace. Le Genevois prend la 24eme place à dix tours et manque le titre de rookie de l’année, qui revient à Scott McLaughlin, premier pilote Penske à le remporter.Josef Newgarden (USA/Team Penske Chevrolet) à 0’’5883Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing Honda) à 1’’0752Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing Honda) à 2’’4120Simon Pagenaud (FRA/Team Penske Chevrolet) à 3’’1237Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport Honda) à 4’’6739Jack Harvey (GBR/Meyer Shank Racing Honda) à 6’’3467Sébastien Bourdais (FRA/A.J.Foyt Enterprises Chevrolet) à 8’’0275Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman Lanigan Racing Honda) à 10’’5939Will Power (AUS/Team Penske Chevrolet) à 11’’4297- Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR Honda) à 10 toursJosef Newgarden (USA/Team Penske Chevrolet) 511Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP Chevrolet) 487Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing Honda) 481Colton Herta (USA/Andretti Autosport with Curb-Agajanian Honda) 455Simon Pagenaud (FRA/Team Penske Chevrolet 383Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR Honda) 272Sébastien Bourdais (FRA/A.J.Foyt Enterprises Chevrolet) 258