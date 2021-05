IndyCar - GP d'Indianapolis : Grosjean partagé après son premier podium

So cool to lead the pack and fight for the win. Forgot how much I loved that. Thank you @IndyCar & @DaleCoyneRacing for reminding me. Now I want more 😁. Blue flags cost us a win but our day will come 💪.#r8g #us2021 #ThePhoenix @IMS @RickWareRacing pic.twitter.com/8iB1FNWIMK

— Romain Grosjean (@RGrosjean) May 16, 2021

Grosjean cherche à « aller plus vite en IndyCar »

Malgré tout, Romain Grosjean se souviendra de ce Grand Prix d'Indianapolis. Après avoir signé la pole position vendredi, le Français a terminé sur le podium samedi, terminant derrière le Néerlandais Rinus VeeKay. «On a été malchanceux avec le trafic. Rinus VeeKay a fait une stratégie décalée, il a bien joué son coup. Mais c'est une très belle histoire et une belle manière de commencer le mois de mai. (...) VeeKay avait été super rapide dès la première séance d'essais et dans des conditions plus fraîches. Il a démarré avec les pneus noirs et quand j'ai rattrapé les voitures les plus lentes, il a fait un arrêt un peu plus tôt et a eu de l'air propre ensuite.», a notamment confié le pilote de l'écurie Dale Coyne Racing.J'ai aussi un bon groupe de personnes autour de moi à commencer par les ingénieurs. Ed Jones, mon coéquipier, m'aide beaucoup. Honda et Firestone m'ont aussi permis de me mettre au niveau en me disant quoi faire et quoi ne pas faire. En tant que rookie, j'ai eu quelques jours d'essais en plus, ce qui est toujours bien, a par la suite expliqué Grosjean, lors d'une interview donnée à L'Equipe. Et puis en dix ans de Formule 1, j'ai dû m'adapter à des voitures très différentes, certaines très compétitives et d'autres affreuses, je ne donnerais pas de nom, et on apprend comment à s'adapter.(...) Je ne pense pas avoir à prouver ce que je peux faire à qui que ce soit. (...) Il y a aussi le soutien des fans que j'ai pu recevoir via les réseaux sociaux ou du public aujourd'hui. C'est incroyable à vivre. »