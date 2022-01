IndyCar - Andretti : Grosjean très ambitieux pour 2022

Lights, Camera, Action! 🎥

« Je suis impatient d'être au mois de mai »

Après des débuts remarqués avec Dale Coyne Racing, Romain Grosjean va passer un cap en 2022. Recruté par Andretti Autosport, le pilote français sera forcément plus attendu pour sa deuxième année en IndyCar. « C'est toujours sympa de découvrir une nouvelle équipe.C'est une saison dont je me souviendrai longtemps. Pouvoir piloter pour Andretti désormais, ça ajoute du fun. C'est une incroyable opportunité. Il y a moins d'inconnues pour moi au niveau des circuits, de la vie à l'américaine. Maintenant ma famille a déménagé avec moi, en Floride (à Miami). On est en train de s'installer dans notre nouvelle maison. Tout le monde est heureux. Sur le papier, tous les ingrédients sont là pour se battre en tête. C'est ce que j'aime faire.», a notamment expliqué l'intéressé, lors d'un "media day."« L'an dernier, je savais de quoi j'étais capable mais c'est une nouvelle saison, une nouvelle voiture donc je vais devoir m'adapter et faire au mieux. On saura vite à quoi s'en tenir. St Pete, c'est dans un mois et demi, ça va arriver vite. Mon fils le plus âgé m'a demandé cette semaine quel était mon objectif.Les 500 miles d'Indianapolis ? C'est un énorme événement dont tout le monde parle. Je suis impatient d'être au mois de mai comme tout le monde, a également reconnu Grosjean, dans des propos recueillis par L'Equipe.Mais je sais ce que le monde en dit. L'an dernier, j'ai passé pas mal de temps dans mon motorhome sur le circuit et j'adore l'endroit. J'y ai aussi un bon bilan avec deux podiums (sur le circuit routier). J'espère que je vais continuer. »