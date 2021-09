IndyCar : Andretti Autosport officialise l'arrivée de Romain Grosjean

Grosjean également aligné en endurance ?

Romain Grosjean s’est fait une place en IndyCar. Troisième du Grand Prix de Monterey ce dimanche à Laguna Seca, le pilote genevois va changer d’écurie pour la saison 2022 du championnat américain de monoplaces. En effet, arrivé en début de saison au sein de l’équipe Dale Coyne Racing, l’ancien pilote Haas en Formule 1 a convaincu la prestigieuse écurie Andretti Autosport de lui faire confiance afin de remplacer la légende Ryan Hunter-Reay au volant de la monoplace portant le numéro 28, rejoignant ainsi Alexander Rossi et Colton Herta afin de disputer l’intégralité des courses au programme. « Je suis ravi de rejoindre Andretti Autosport et de piloter la voiture numéro 28 la saison prochaine, a déclaré Romain Grosjean dans des propos recueillis par Racer. C’est un honneur immense de rejoindre une équipe aussi grande qu’Andretti, tout le monde connait le nom Andretti dans les sports mécaniques. Je suis très heureux et fier de courir pour cette équipe. J’espère que nous connaitrons ensemble le succès, ce qui est l’objectif de tous. »Avec trois podiums cette saison, Romain Grosjean a confirmé qu’il restait un pilote de tout premier ordre. « Je tiens également à remercier Dale Coyne Racing pour m’avoir donné la chance de rejoindre l’IndyCar, ajoute le pilote français. J’ai tellement apprécié les courses et ça m’a donné l’opportunité de rejoindre une des équipes les plus compétitives au monde. » Avec Andretti Autosport, Romain Grosjean va changer de monde. Avec six victoires aux 500 Miles d’Indianapolis et cinq titres de champion en IndyCar, la formation fondée en 1995 et reprise par Michael Andretti en 2001 est une écurie de pointe qui veut miser sur l’expérience du Français. « Nous sommes ravis d’accueillir Romain Grosjean dans la famille Andretti Autosport, a confié Michael Andretti. Son CV était déjà impressionnant avant d’arriver en IndyCar et voir ce qu’il a pu réaliser durant sa première saison ici a été pour le moins excitant. Sa grande expérience du sport automobile va aider notre équipe aux côtés de notre équipe de pilotes pour 2022 qui est déjà solide. » S’il fera une saison complète en IndyCar, dont les 500 Miles en mai prochain, Romain Grosjean devrait également diversifier ses activités en rejoignant l’écurie Wayne Taylor Racing pour les 24 Heures de Daytona.