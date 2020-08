IndyCar - 500 Miles d’Indianapolis : Sato s'impose, Pagenaud et Alonso loin du compte

Déceptions pour Pagenaud et Alonso

INDYCAR / 500 MILES D’INDIANAPOLIS

Classement final - Dimanche 23 août 2020

Takuma Sato peut remercier Spencer Pigot.Grâce à sa sortie de piste à cinq tours de l'arrivée, l'Américain, pas du tout concerné par la victoire finale, a permis à l'ancien pilote japonais de F1 de s'imposer, lui qui n'aurait pas eu assez d'essence pour finir sans ce fait de course, et une fin d'épreuve au ralenti.« On était un peu juste au niveau de la stratégie, donc je ne pouvais pas utiliser la puissance maximale tout le temps », a finalement confié Sato sur le podium. Second au final, le Néo-Zélandais pourra pour sa part regretter de n'être pas passé en tête à une dizaine de tours de la fin.Loin sur la grille de départ, Simon Pagenaud et Fernando Alonso n'ont, eux, pas pu refaire leur retard et ont traversé ces 500 miles d'Indianapolis sans finalement espérer quoi que ce soit. Pourtant, tenant du titre, le Français s'est bien battu ce dimanche mais n'a pas pu effectuer une folle remontée., après un petit accrochage lors du 132eme tour avec Ryan Hunter-Reay, qui lui a cassé l'aileron avant. Cependant, Pagenaud a réalisé 28 dépassements en piste, soit le 2eme meilleur total du jour, derrière Santino Ferrucci (Dale Coyne Racing, 4eme).L'Espagnol va désormais retourner en F1 chez Renault et devra patienter au moins jusqu'en 2023 pour viser à nouveau la Triple Couronne.Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing Honda)Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan Racing Honda)