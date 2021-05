Indy 500 (Qualifications) : Dixon le plus rapide, Pagenaud et Bourdais très loin du compte

Deux ans après sa victoire, Simon Pagenaud n’a pas brillé à l’occasion du premier jour des qualifications pour les 500 Miles d’Indianapolis. Alors que les 35 engagés avaient tous au moins une chance de boucler quatre tours consécutifs seul en piste dans le but de soit se qualifier pour le « Fast Nine » qui jouera la pole position ce dimanche, soit d’éviter le « Last Chance Qualifying » durant lequel les cinq derniers n’auront qu’une chance d’assurer leur place sur la grille de départ. Mais, pour le Poitevin comme pour son compatriote Sébastien Bourdais, il n’y aura pas de nouveau passage en piste à l’occasion de la dernière journée. En effet, avec une vitesse moyenne sur dix miles (16,090km) de 369,792km/h, Simon Pagenaud n’a signé que la 26eme meilleure performance, ce qui sera sa position de départ le week-end prochain. Sébastien Bourdais, pour sa part, a signé une performance comparable à son compatriote (369,740km/h) et sera 27eme sur la grille de départ.

Dixon en impose, Power pas encore qualifié

Déjà le plus performant ce vendredi, quand les officiels ont augmenté les performances des monoplaces via le turbo en vue des qualifications, et le premier sur la piste de samedi, Scott Dixon n’a pas laissé passer sa chance. Vainqueur en 2008, deuxième l’an passé derrière Takuma Sato et leader du championnat, le Néo-Zélandais s’est installé en haut de la feuille des temps avec quatre tours à la vitesse moyenne de 373,089km/h. Il devance Colton Herta et la légende Tony Kanaan. Ed Carpenter, Rinus VeeKay, Helio Castroneves, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay et Marcus Ericsson les accompagneront ce dimanche lors du « Fast Nine » durant lequel chacun n’aura qu’une seule chance pour aller chercher la pole position. En bas de tableau, les cinq pilotes qui devront batailler sur une seule tentative pour arracher leur place sur la grille de départ sont Simona de Silvestro, Charlie Kimball, Will Power, Sage Karam et RC Enerson. Coéquipier de Simon Pagenaud au sein du Team Penske, Will Power n’aura pas le droit à l’erreur et devra être dans les trois premiers de cette séance pour être présent au départ en dernière ligne le week-end prochain.