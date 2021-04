GP de St.Petersburg : Victoire pour Colton Herta, premier podium de la saison pour Simon Pagenaud

Colton Herta était imprenable ce dimanche dans les rues de St.Petersburg. Auteur de la pole position ce samedi, le pilote de l’écurie Andretti Autosport a mené 97 des 100 tours au programme pour signer sa quatrième victoire en IndyCar. Résistant à la charge de Jack Harvey au départ, Colton Herta a conservé l’avantage à la sortie du premier virage pendant une première partie de course dénuée de tout incident. Alors que Jimmie Johnson, confirmant les difficultés de son adaptation à la monoplace après avoir été une légende de la NASCAR, a tiré tout droit au dernier virage du circuit, la voiture de sécurité est intervenue pour la première fois, réduisant à néant les écarts construits jusque-là. Une neutralisation qui n’a toutefois pas calmé les esprits, à l’image de la passe d’armes entre Romain Grosjean et Will Power, le Français flirtant deux fois avec les murs. Entre Graham Rahal et Alexander Rossi, ça ne s’est pas fini aussi bien, les deux pilotes allant dans le mur de pneus avant de repartir.

Les neutralisations n’ont pas changé la donne

Solidement en tête de la course à mi-distance, Colton Herta devait toutefois se méfier de Josef Newgarden et Simon Pagenaud. Les deux pilotes du Team Penske ont, en effet, choisi une stratégie inversée au leader de la course concernant les pneumatiques, gardant un train de gommes tendres pour le dernier relais. Une course qui a toutefois été neutralisée à deux reprises dans les 30 derniers tours. La première intervention de la voiture de sécurité est intervenue après un tête à queue de Jimmie Johnson, la relance étant effectuée à 24 tours du drapeau à damier. Les pilotes n’ont pas eu le temps de remettre leurs pneus à température qu’Ed Jones s’est mis dans une situation scabreuse, imposant à la direction de course de neutraliser une dernière fois l’épreuve. Avec 18 tours à parcourir et des pneus plus durs que la concurrence, Colton Herta était bon pour une fin de course sous pression. Mais le pilote Andretti a su garder une carte dans sa manche, le « push-to-pass », un surplus de puissance disponible pour 150 secondes durant la course par impulsions de dix secondes maximum.

Herta a fait mieux que résister

Une aide qui a permis à l’Américain de passer sous le drapeau à damiers avec un peu plus de deux secondes d’avance sur Josef Newgarden et six sur Simon Pagenaud, qui lance sa saison avec ce très bon résultat. Parti de la cinquième position, Sébastien Bourdais a dû composer avec des problèmes de communication radio qui auraient pu lui faire manquer le départ mais également avec un aileron avant endommagée au premier virage après un contact avec… Simon Pagenaud pour terminer à la 10eme position. Appliqué sur un circuit bien loin de ce qu’il a pu connaître en F1, Romain Grosjean a effectué une belle remontée de la 18eme vers la 13eme place. Vainqueur de la première manche le week-end dernier dans l’Alabama, Alex Palou termine 17eme mais conserve la tête du championnat pour deux points face à Will Power, huitième ce dimanche, et Scott Dixon, cinquième en Floride. Simon Pagenaud gagne sept places et pointe à la cinquième position, à seulement 17 points du leader. Un début de saison de l’IndyCar qui va se poursuivre dès le week-end prochain avec deux courses sur l’ovale de Fort Worth.



INDYCAR / GRAND PRIX DE ST.PETERSBURG

Classement final (100 tours - 289,700km) - Dimanche 25 avril 2021

1- Colton Herta (USA/Andretti Autosport-Honda) en 1h51’51’’4115

2- Josef Newgarden (USA/Team Penske-Chevrolet) à 2’’4833

3- Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) à 6’’1496

4- Jack Harvey (GBR/Meyer Shank Racing-Honda) à 8’’0833

5- Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing-Honda) à 8’’9497

6- Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman Lanigan-Honda) à 11’’6802

7- Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing-Honda) à 11’’9393

8- Will Power (AUS/Team Penske-Chevrolet) à 13’’2363

9- Rinus VeeKay (PBS/Ed Carpenter Racing-Chevrolet) à 13’’7194

10- Sébastien Bourdais (FRA/A.J.Foyt Enterprises-Chevrolet) à 15’’9951

...

13- Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) à 22’’7276

...



Classement du championnat pilotes après 2 courses (sur 17)

1- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing-Honda) 67 points

2- Will Power (AUS/Team Penske-Chevrolet) 65

3- Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing-Honda) 65

4- Colton Herta (USA/Andretti Autosport-Honda) 62

5- Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) 54

...

7- Sébastien Bourdais (FRA/A.J.Foyt Enterprises-Chevrolet) 51

...

14- Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) 37

...